Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, chuyến thăm quần đảo Kuril của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây trở ngại cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Mátxcơva và Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo Thủ tướng Takaichi, chuyến đi này “đã làm phức tạp thêm việc khôi phục quan hệ trong trung và dài hạn". Bà nói: "Chúng tôi mong muốn phía Nga nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của vấn đề".

Bà Takaichi cho biết, kể từ khi ông Putin thông báo vào tháng 1/2024 về kế hoạch thăm “Vùng lãnh thổ phía Bắc" - cách Tokyo gọi phần phía nam của quần đảo Kuril, bao gồm cả đảo Iturup, Nhật Bản đã "hối thúc phía Nga không thực hiện chuyến đi này".

Ngày 13/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm trực tiếp đầu tiên đến đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril.

“Chúng tôi cực lực phản đối”, bà Takaichi nói, nhấn mạnh rằng toàn bộ Vùng lãnh thổ phía Bắc là "lãnh thổ vốn có của Nhật Bản, xét về mặt lịch sử và pháp lý". Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng chuyến thăm của ông Putin tới quần đảo Kuril "hoàn toàn đi ngược lại lập trường của Nhật Bản" và "gây tổn thương cho người dân Nhật Bản".

Theo tin từ hãng thông tấn Kyodo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo - ông Nikolay Nozdrev - liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Putin tới đảo Iturup.

Bình luận về việc này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng, nếu Tokyo nghĩ Nga sẽ nhượng lại phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình, thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản cho rằng, việc Bộ Ngoại giao Nhật Bản "phản đối" và triệu tập đại sứ Nga do chuyến thăm của ông Putin tới đảo Iturup là một động thái không có cơ sở.

Tuyên bố nhấn mạnh, đại sứ Nga đã giải thích với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản rằng quần đảo phía Nam Kuril là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nga.

Ông cũng khẳng định các chuyến thăm của Tổng thống Putin trong phạm vi đất nước mình là quyết định thuộc về chủ quyền quốc gia và không phải là vấn đề cần thảo luận với các nước khác.

Quần đảo Kuril - mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc - là trung tâm trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản.

Nga và Nhật Bản đã đàm phán về một hiệp ước hòa bình thời hậu Thế chiến II kể từ giữa thế kỷ 20, nhưng trở ngại chính nằm ở vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Kuril.

Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản đã ký một tuyên bố chung về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh. Hai nước đã khôi phục quan hệ ngoại giao và các mối quan hệ khác, nhưng đến nay vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình.