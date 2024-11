Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Tiếp theo vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào tuần trước, 7 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn hôm nay của CHDCND Triều Tiên đã gây lo ngại sâu sắc cho nước láng giềng Nhật Bản. Tokyo chỉ trích các vụ phóng tên lửa của phía Triều Tiên là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, “vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, “là vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản”, “là hành động làm leo thang căng thẳng, đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như quốc tế”. Đích thân thủ tướng Ishiba Shigeru cũng đã phải lên tiếng về vấn đề này.

Một vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược của CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: Jiji Press)

Sáng nay, tại Tokyo, trả lời báo chí về phản ứng của chính phủ Nhật Bản, ông Ishiba nói: “Tiếp theo động thái của tuần trước, sáng nay, phía Triều Tiên lại tiếp tục phóng nhiều tên lửa đạn đạo. Những tên lửa này rơi ngoài khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và chưa có thông tin về thiệt hại do tên lửa gây ra. Tuy nhiên, trước thông tin đáng lo ngại này, tôi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin kịp thời cho nhân dân, đồng thời phải có các biện pháp triệt để nhằm bảo vệ sự an toàn cho tất cả người dân”.

Trước đó, để đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Chính phủ Nhật Bản đã phải tổ chức khẩn cấp một cuộc họp ở cấp bộ trưởng của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Văn phòng Thủ tướng, với sự tham dự của Thủ tướng Ishiba, Ngoại trưởng Iwaya Takeshi, Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani Gen và các bộ trưởng liên quan khác. Cuộc họp này là nhằm phân tích toàn bộ các thông tin liên quan các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời thảo luận về các phản ứng của Nhật Bản trong tương lai.

Trong khi đó, giới quan sát bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước những động thái gần đây như: việc CHDCND Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và điều động quân đội quy mô lớn, sự chỉ trích qua lại giữa hai miền Triều Tiên, các cuộc tập trận bất thường giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhận định, nếu các bên liên quan không kiềm chế, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều trong tương lai, và bày tỏ sự bi quan với việc đến tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa có “liệu pháp” hiệu quả nào cho vấn đề này.