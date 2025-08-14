Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong phát biểu mới đây đã phát biểu rằng ông cảm thấy mình là một phần của "sứ mệnh lịch sử và tinh thần" và cam kết theo đuổi khái niệm về một "Israel vĩ đại".

Ông Netanyahu đã nói điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình i24, tờ Times of Israel đưa tin .

Bản thân khái niệm "Đại Israel" bao gồm các vùng lãnh thổ của nhà nước Palestine trong tương lai, cũng như một phần của Jordan và Ai Cập ngày nay.

Ý tưởng về một "Israel vĩ đại" hay Eretz Yisrael HaShlema lần đầu tiên xuất hiện sau Chiến tranh Sáu ngày năm 1967 và hình dung việc kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn bao gồm Đông Jerusalem, Bờ Tây, Dải Gaza, Bán đảo Sinai và Cao nguyên Golan.

Ý tưởng về một "Đại Israel" đã được Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắc tới.

Trong buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình Sharon Gal đã đưa cho Thủ tướng Netanyahu thứ mà bà gọi là một lá bùa hộ mệnh hình "bản đồ Đất Hứa" và hỏi liệu ông có cảm thấy gắn bó với "ý tưởng" về Đại Israel này hay không và nhà lãnh đạo đã trả lời: "Rất gắn bó".

Ngoài ra, khi được người phỏng vấn hỏi liệu ông có cảm thấy mình đang hoàn thành sứ mệnh thay mặt cho người Do Thái hay không, Thủ tướng Netanyahu trả lời rằng ông đang "hoàn thành sứ mệnh của một thế hệ - có nhiều thế hệ người Do Thái mơ ước được đến đây, và có nhiều thế hệ người Do Thái sẽ đến sau chúng tôi".

Trước đó có thông tin cho biết Quân đội Israel đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ mới ở khu vực Deir el-Bala thuộc Dải Gaza. Động thái này với tham vọng "Đại Israel" vừa được nhắc đến đã gây ra nỗi lo lớn từ nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông.