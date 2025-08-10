Nội các Israel phê duyệt kế hoạch chiếm TP Gaza: Tướng IDF từng "bật lại" ông Netanyahu giữa cuộc họp căng thẳng

Nội các Israel phê duyệt kế hoạch kiểm soát Gaza

Sáng 8/8, nội các Israel đã thông qua kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm giành quyền kiểm soát Thành phố Gaza – trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza, trong bối cảnh nước này mở rộng chiến dịch quân sự bất chấp làn sóng chỉ trích ngày càng tăng trong và ngoài nước về cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua.

“Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chuẩn bị kiểm soát Thành phố Gaza, đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài khu vực chiến sự,” Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel có ý định kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza. Tuy nhiên, kế hoạch được phê duyệt vào sáng nay tập trung cụ thể vào Thành phố Gaza – thành phố lớn nhất ở phía Bắc dải đất này.

Theo một quan chức Israel, kế hoạch bao gồm việc sơ tán dân thường Palestine khỏi Thành phố Gaza và tiến hành một cuộc tấn công trên bộ tại đây.

Khi được hỏi liệu Israel có ý định tiếp quản toàn bộ vùng lãnh thổ ven biển hay không, Thủ tướng Netanyahu ngày 7/8 trả lời: “Chúng tôi dự định làm như vậy.”

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Israel không có ý định quản lý lâu dài vùng lãnh thổ này mà muốn bàn giao lại cho các lực lượng Ả Rập. Ông không nói rõ bên nào sẽ tiếp nhận quyền quản lý hoặc liệu có thỏa thuận nào đang được đàm phán.

“Chúng tôi không muốn giữ nó. Chúng tôi muốn thiết lập một vành đai an ninh. Chúng tôi không muốn quản lý nó. Chúng tôi không muốn hiện diện ở đó như một chính quyền điều hành,” ông nói.

Các quan chức Israel tiết lộ rằng, cuộc họp nội các trước đó trong tuần với Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir đã diễn ra trong không khí căng thẳng. Ông Zamir được cho là đã phản đối việc mở rộng chiến dịch quân sự.

Cuộc họp nội các an ninh tại Jerusalem, ngày 14 tháng 6 năm 2025. (Ảnh: Avi Ohayon/GPO)

Thay đổi 180 độ

Nếu được thực hiện, kế hoạch kiểm soát Gaza sẽ đảo ngược quyết định rút toàn bộ công dân và binh lính Israel khỏi Dải Gaza vào năm 2005, dù Israel vẫn duy trì quyền kiểm soát biên giới và không phận khu vực này.

Các đảng cánh hữu Israel từ lâu đã chỉ trích quyết định rút quân năm 2005, cho rằng nó tạo điều kiện để Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza sau cuộc bầu cử năm 2006.

Hiện chưa rõ liệu ông Netanyahu đang tính đến một cuộc chiếm đóng kéo dài hay chỉ là chiến dịch ngắn hạn. Israel nhiều lần tuyên bố mục tiêu của họ là tiêu diệt Hamas và giải cứu toàn bộ con tin Israel bị bắt giữ.

Một quan chức cấp cao của Jordan nói với Reuters rằng các quốc gia Ả Rập “chỉ ủng hộ những gì người Palestine đồng ý và quyết định,” đồng thời khẳng định an ninh ở Gaza nên được xử lý thông qua “các thể chế hợp pháp của Palestine.”

Ông Osama Hamdan – thành viên của Hamas – nói với Al Jazeera rằng nhóm này sẽ coi bất kỳ lực lượng nào được thành lập để cai quản Gaza là “lực lượng chiếm đóng” có liên hệ với Israel.

Đầu năm nay, Israel và Mỹ đã bác bỏ đề xuất do Ai Cập đưa ra – được nhiều lãnh đạo Ả Rập ủng hộ – về việc thành lập một ủy ban hành chính gồm các chuyên gia kỹ trị Palestine độc lập để điều hành Gaza sau chiến tranh.

Các cuộc khảo sát dư luận cho thấy phần lớn người dân Israel muốn cuộc chiến kết thúc bằng một thỏa thuận trao đổi con tin.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận. Cựu Tổng thống Donald Trump từ chối cho biết liệu ông có ủng hộ hay phản đối khả năng Israel kiểm soát hoàn toàn Gaza bằng vũ lực hay không.

Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu vẫn kiên định với mục tiêu giành chiến thắng hoàn toàn trước Hamas.

Liên Hợp Quốc cảnh báo các báo cáo về việc Israel có thể mở rộng hoạt động quân sự ở Gaza là “cực kỳ đáng lo ngại,” nếu những thông tin này là chính xác.

Các con tin còn lại

Hiện vẫn còn khoảng 50 con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza. Giới chức Israel cho rằng khoảng 20 người trong số đó còn sống. Phần lớn các con tin được thả trước đây là nhờ đàm phán ngoại giao.

Các cuộc thương lượng hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn – được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc thả thêm con tin – đã đổ vỡ hồi tháng 7.

Một quan chức Palestine cho biết Hamas đã thông báo với các bên trung gian Ả Rập rằng việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza có thể giúp nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Phía Israel cáo buộc Hamas chiếm giữ viện trợ để phát cho chiến binh hoặc bán đi để lấy kinh phí cho hoạt động của mình – cáo buộc mà Hamas đã phủ nhận.\

Theo Reuters, Timesofisrael

