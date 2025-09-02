Thủ tướng muốn hãng xe máy điện Yadea mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Sáng ngày 31/8,trong khuôn khổ chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea.

Yadea cho biết tập đoàn mong muốn tham gia các dự án phát triển ngành xe điện hai bánh và các dịch vụ phụ trợ, góp phần xây dựng giao thông đô thị xanh tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các dự án chuyển đổi và đóng góp cho mục tiêu phát triển giao thông xanh của Việt Nam.

Hoan nghênh việc Yadea mở rộng đầu tư và xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea Vương Gia Trung. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, sử dụng nhiều lao động Việt Nam; tham gia vào quá trình chuyển đổi giao thông xanh; đồng thời hợp tác đào tạo nhân lực với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Yadea là nhà sản xuất xe điện hai bánh hàng đầu thế giới, giữ vị trí số 1 toàn cầu về doanh số trong suốt tám năm liên tiếp. Hiện nay, tập đoàn có 10 trung tâm sản xuất và nghiên cứu lớn tại nhiều quốc gia, sản phẩm được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2019, Yadea đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe máy điện tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh). Năm 2023, tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh với nhà máy có diện tích 230.000 m², công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm, giai đoạn 1 vốn đầu tư đạt 100 triệu USD. Các dự án này tạo việc làm cho lao động tại chỗ với tỷ lệ nội địa hóa cao. Yadea cũng đã xây dựng Trung tâm R&D năng lượng xanh khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.