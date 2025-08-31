Siêu xe đi phượt đời mới vừa đến Việt Nam: Đầy bình đi 700km, CSGT cũng dùng xe này

Mới đây, BMW Motorrad (nhánh chuyên xe hai bánh của BMW) đã ra mắt thị trường Việt Nam phiên bản đời mới của mẫu xe phân khối lớn chuyên chạy đường trường là BMW R 1300 GS và BMW R 1300 GS Adventure.

Đây là dòng xe Adventure Touring cao cấp nhất của BMW Motorrad, được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, thường xuyên được lựa chọn đồng hành trong các chuyến đi liên lục địa.

Tại Việt Nam, BMW R 1300 GS và BMW R 1300 GS Adventure thay thế phiên bản R 1250 GS và R 1250 GS Adventure trước đó.

BMW R 1300 GS (trái) và BMW R 1300 GS Adventure (phải) vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: BMW Motorrad Việt Nam

So với thế hệ trước, BMW R 1300 GS và BMW R 1300 GS Adventure có cải tiến ở thiết kế, trang bị tiện nghi, và cả động cơ.

Về động cơ, thế hệ mới của mẫu sử dụng động cơ có dung tích 1.300 cc cho công suất 145 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô men xoắn 149 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Tương tự nhiều mẫu xe khác của BMW Motorrad, mẫu xe này sử dụng động cơ boxer 4 thì 2 xilanh. Với việc chế tạo theo dạng boxer, động cơ của xe bè sang ngang nhưng vẫn ngắn hơn độ dài của ghi đông. Động cơ boxer có ưu điểm ở độ cân bằng khi vận hành do 2 xilanh liên tục "đấm" theo chiều ngang.

Thông số BMW R 1250 GS (đời trước) BMW R 1300 GS Kích thước DxRxC 2.212 x 1.001 x 1.407 mm 2.207 x 952 x 1.430 mm Chiều dài cơ sở 1.519 mm 1.514 mm Động cơ Dung tích 1.300 cc

Boxer 4 thì 2 xilanh làm mát bằng không khí, chất lỏng; sử dụng trục cam đôi, dẫn động bằng xích, có BMW ShiftCam, hộp số đặt dưới Dung tích 1.254 cc Boxer 4 thì 2 xilanh làm mát bằng không khí, chất lỏng; sử dụng trục cam đôi, dẫn động bằng xích, có BMW ShiftCam, hộp số đặt sau Công suất 145 mã lực tại 7.750 vòng/phút

149 Nm tại 6.500 vòng/phút 136 mã lực tại 7.750 vòng/phút

143 Nm tại 6.250 vòng/phút Chiều cao yên 848 mm 850 mm Trọng lượng 237 kg 249 kg

Cùng với đó, tùy chọn hệ thống hỗ trợ sang số tự động (ASA) cũng là một trang bị đáng nhắc tới. Thay cho hộp số 6 cấp sang số thủ công, hệ thống ASA có thể chuyển số tự động. Tuy nhiên, nếu người lái muốn làm chủ cấp số, hệ thống cũng cho phép chuyển sang chế độ sang số tay.

Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau cũng là một điểm mới. BMW R 1300 GS và GS Adventure. Xe trang bị radar gắn phía sau xe, có thể phát hiện tình huống có thể dẫn tới va chạm, từ đó đưa ra cảnh báo cho cả người lái và người cùng tham gia giao thông.

Xe trang bị radar ở cả trước và sau, phục vụ cảnh báo va chạm phía sau, ga tự động thích ứng.

Về cơ bản, GS và GS Adventure là hai mẫu xe giống nhau, nhưng có khác biệt lớn nhất là bình xăng của GS là loại 19 lít, còn GS Adventure là 30 lít (cả hai đều không tính bình xăng dự trữ 4 lít).

Dù dung tích động cơ và công suất tương đương với nhiều mẫu ô tô cỡ nhỏ, BMW R 1300 GS có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 4,8L/100km; BMW R 1300 GS Adventure là 4,9L/100km. Tức là trong điều kiện tối ưu, xe có thể đi được tới 479 km và hơn 700 km với một bình xăng đầy.

Ảnh: BMW Motorrad Việt Nam

Bên cạnh mức tiêu hao nhiên liệu, mẫu xe này còn nhiều trang bị phù hợp để đi đường trường như thiết kế có tính khí động học cao, tản gió ra khỏi người lái nhằm giảm mệt mỏi; kính chắn gió điều chỉnh điện thay vì chỉnh tay như đời trước.

Tương tự nhiều mẫu xe khác của BMW Motorrad, thế hệ mới vẫn truyền động đến bánh xe bằng trục các-đăng thay vì xích. Hệ truyền động này nặng và phức tạp hơn so với xích, nhưng có thể truyền lực đến bánh xe với ít hao hụt, bền, và yêu cầu ít công sức bảo dưỡng hơn.

BMW R 1300 GS Adventure, trong điều kiện tối ưu, có thể đi được hơn 700 km với một bình xăng đầy.

Đèn chiếu sáng phía trước cũng là một cải tiến đáng chú ý. Trên phiên bản đời cũ, xe sử dụng mô tơ với khoảng 20 cụm chi tiết chuyển động để đèn có thể liếc trái-phải theo góc lái và lên-xuống khi đi đường dốc; phiên bản đời mới ứng dụng công nghệ Adaptive Headlight tinh gọn, hiệu quả, và dễ sửa chữa hơn.

Một số điểm thiết kế và trang bị hiện đại khác còn có thể kể tới là hệ thống BMW Motorrad Full Integral ABS Pro (có thể phanh trong cua mà không làm xe bị dựng lên), hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống treo có thể điều chỉnh độ cứng (tùy chế độ lái và tùy chỉnh của người lái), ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control), gắp sau đơn bằng nhôm nguyên khối, phanh đĩa đôi trước, vành căm không săm.

Đèn được thiết kế dạng chữ X. Ảnh: BMW Motorrad Việt Nam

BMW Motorrad Việt Nam phân phối BMW R 1300 GS và BMW R 1300 GS Adventure với 3 phiên bản, lần lượt là Trophy, Triple Black và 719 Tramuntana với các trang bị tùy theo mục đích sử dụng; dòng GS có giá khởi điểm 789 triệu đồng và GS Adventure là 829 triệu đồng.

Với các trang bị tối tân, mẫu xe này là lựa chọn của nhiều đơn vị cảnh sát trên thế giới, trong đó có lực lượng cảnh sát của Ba Lan, Pháp, hay Thụy Điển. Tại Việt Nam, cơ quan Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp (tên gọi trước sáp nhập) từng sử dụng mẫu xe đời trước làm xe tuần tra, đơn vị của TP.HCM cũng từng sử dụng làm xe dẫn đoàn.