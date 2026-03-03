Thủ tướng Israel tái xuất, tuyên bố chiến dịch tại Iran sẽ “nhanh chóng và quyết liệt”

Trước đó, cùng ngày 2-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào văn phòng của thủ tướng Israel và trụ sở chỉ huy lực lượng không quân.

Chính quyền Israel cho biết không có thương vong trong các đòn tập kích, dù không đưa ra thông báo nào về nơi ở hay tình trạng sức khỏe của ông Netanyahu tại thời điểm đó.

Giờ đây, ông Netanyahu xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào tối ngày 2-3 (theo giờ Mỹ) và khẳng định rằng các chiến dịch tại Iran có thể kéo dài nhưng sẽ không phải là một "cuộc chiến không hồi kết".

Iran đang tấn công các quốc gia tại Tây Á, bao gồm cả Israel, như một phần của hành động trả đũa sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại trong một cuộc không kích chung của Israel và Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào tối ngày 2-3. Ảnh: Fox News

Ông Netanyahu khẳng định: "Sẽ không có một cuộc chiến vô tận. Đây sẽ là một hành động nhanh chóng và quyết liệt". Sau đó, ông bổ sung rằng xung đột "có thể mất một khoảng thời gian nhưng sẽ không kéo dài nhiều năm".

"Trước tiên chúng tôi sẽ tạo điều kiện để người dân Iran có thể kiểm soát vận mệnh của mình, nhằm thành lập một chính phủ dân chủ do chính người dân bầu chọn" - ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Israel cũng cho biết Iran đang xây dựng các cơ sở vũ khí hạt nhân mới mà chỉ trong vài tháng tới sẽ trở nên bất khả xâm phạm.

"Iran đã bắt đầu xây dựng các địa điểm mới, các hầm trú ẩn dưới lòng đất, điều này sẽ khiến chương trình tên lửa đạn đạo và chương trình bom nguyên tử được bảo vệ tuyệt đối trong vòng vài tháng tới. Nếu không hành động ngay bây giờ, thì tương lai sẽ không thể hành động được nữa" - ông Netanyahu nói.

Xuyên suốt cuộc phỏng vấn - vốn đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump quảng bá tới những người theo dõi mình trên mạng xã hội trước đó, ông Netanyahu hoan nghênh vai trò của ông Donald Trump trong các đợt không kích.

Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của ông Donald Trump trong việc khởi xướng các đợt tấn công vào Iran, ông Netanyahu đã kể lại câu chuyện về cuộc gặp tại dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Tại đó, tổng thống Mỹ đã chủ động nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo trang Wionews, trong một tuyên bố trên Telegram sau cuộc tấn công vào ngày 2-3, IRGC cho biết: "Văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu và vị trí của chỉ huy không quân đã bị tấn công bất ngờ và có chủ đích bằng tên lửa đạn đạo Kheybar Shekan trong đợt tấn công thứ 10". Hãng tin Fars cũng dẫn lại nội dung này.

Cùng ngày, nhiều tài khoản mạng xã hội tung tin ông Netanyahu có thể đã tháo chạy sang Đức. Tuy nhiên, thông tin này được chứng minh là giả khi Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông có cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng, tham mưu trưởng và giám đốc cơ quan tình báo tại thủ đô Tel Aviv vào ngày 1-3.