Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: EPA)

Tuyên bố được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra khi cánh vũ trang của Hamas - Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam - bàn giao hài cốt của hai con tin nữa vào đêm 18/10 theo một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Quân đội Israel đã xác nhận thông tin này vào cuối ngày.

Vấn đề trao trả hài cốt các con tin đã trở thành một điểm nghẽn trong việc thực hiện giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn. Israel đã tuyên bố việc mở lại cửa khẩu Rafah có liên quan đến quá trình tìm kiếm hài cốt các con tin.

Phát biểu ngày 18/10, ông Netanyahu cảnh báo, rằng việc hoàn tất giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn là điều cần thiết để chấm dứt chiến tranh.

“Giai đoạn B bao gồm việc giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Nếu điều đó hoàn thành, thì chiến tranh sẽ kết thúc”, ông Netanyahu nói trên kênh truyền hình cánh hữu Channel 14 của Israel.

Cho đến nay, Hamas vẫn phản đối ý tưởng này.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, Hamas cho đến nay đã trả tự do cho tất cả 20 con tin còn sống, cùng với hài cốt của chín người Israel và một người Nepal.

Đổi lại, Israel đã thả gần 2.000 tù nhân Palestine và 135 thi thể người Palestine khác kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10.

Cũng trong bài phát biểu ngày 18/10, ông Netanyahu tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 11/2026 và tự tin sẽ giành chiến thắng.

Là lãnh đạo đảng Likud, đảng cánh hữu chính của Israel, ông Netanyahu giữ kỷ lục về thời gian tại vị lâu nhất trên cương vị thủ tướng Israel - tổng cộng hơn 18 năm, kể cả những lần gián đoạn.

Nhiệm kỳ hiện tại của ông bắt đầu bằng một kế hoạch cải tổ tư pháp gây tranh cãi, châm ngòi cho nhiều tháng biểu tình rầm rộ, với hàng chục nghìn người Israel xuống đường gần như hàng ngày.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 7/10/2023, ông Netanyahu cũng phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng từ gia đình các con tin về cách ông xử lý cuộc chiến.