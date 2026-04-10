Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Trước những lời kêu gọi liên tục của Lebanon về việc mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, tôi đã chỉ thị Nội các bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon càng sớm càng tốt”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một thông báo hôm 9/4.

Theo thông cáo báo chí, các cuộc đàm phán sắp tới “sẽ tập trung vào việc giải giáp Hezbollah, và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Lebanon”.

Israel cũng “đánh giá cao lời kêu gọi phi quân sự hóa Beirut do Thủ tướng Lebanon đưa ra hôm nay”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu giảm bớt các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, để ngăn chặn sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Iran.

Theo đài NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ, ông Trump đã đưa ra yêu cầu này trong một cuộc điện thoại, ngay sau khi ông Netanyahu công khai tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Lebanon.

Ngoài ra, Reuters đưa tin, Lebanon đã dành 24 giờ qua để vận động cho một lệnh ngừng bắn tạm thời, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán rộng hơn với Israel.

Một quan chức cấp cao Lebanon cho biết, có một “con đường riêng nhưng cùng một mô hình”, như thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian giữa Mỹ và Iran.

Quan chức này cho biết, chưa có ngày giờ hay địa điểm nào được ấn định, nhưng Lebanon cần Mỹ làm trung gian hòa giải, và bảo đảm cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Tuy nhiên, trang tin Axios đưa tin, cuộc gặp đầu tiên sẽ diễn ra vào tuần tới tại Washington, DC, ở Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo trang web này, Đại sứ Mỹ tại Lebanon - ông Michel Issa, sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ, trong khi Đại sứ Lebanon tại Washington - bà Nada Hamadeh-Moawad, sẽ dẫn đầu phái đoàn Lebanon.

Đại sứ Israel tại Mỹ - ông Yechiel Leiter, sẽ dẫn đầu phái đoàn Israel, một quan chức Israel nói với tờ Times of Israel.

Tờ báo này đưa tin, trích dẫn một quan chức Israel khác, sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah trước các cuộc đàm phán sắp tới với Lebanon.