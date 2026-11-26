Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Thủ tướng yêu cầu 8 tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện ngày 26/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và các bộ, ngành liên quan.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong 24 giờ qua lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi mưa rất lớn (Lý Sơn 404mm, Trà Khúc, Trung tâm Quảng Ngãi 380-400mm).

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi ngập sâu (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Dự báo từ ngày 27 - 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Trong thời gian này, nguy cơ mưa cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ) có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Để chủ động ứng phó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, dõi chặt chẽ bản tin dự báo và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương cần rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Đồng thời cần tổ chức lực lượng canh gác, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các địa phương chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.