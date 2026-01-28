Thủ tướng chỉ đạo đặc biệt cho Sun Group

Ngày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt.

Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.﻿

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc khởi công các dự án ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho thấy tinh thần"lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả".

Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "5 hóa", "4 không" và "3 có" với đặc khu Phú Quốc. Trong đó, "5 hóa" gồm: Xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp;

"4 không" gồm: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; "3 có" gồm: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân.﻿

Dự kiến, 2 dự án được khởi công sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế,… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.



Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các toà tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển…



Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng, tạo nên một “thành phố khách sạn” ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc. Cụm công trình này được kỳ vọng sẽ biến Bãi Đất Đỏ thành một “Sydney thứ hai”, đẳng cấp thế giới nhưng vẫn giàu bản sắc bản địa.﻿

Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21 ha, tọa lạc trên sườn đồi, liền kề Bãi Đất Đỏ và Thị trấn Hoàng Hôn.

Dự án được định hướng phát triển như một đô thị sinh thái đa chức năng, tích hợp lưu trú, dịch vụ và thương mại, với quy hoạch giao thông thân thiện môi trường. Khi hoàn thiện, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú hiện đang rất cấp bách tại Phú Quốc và chuẩn bị tốt nhất cho APEC 2027.﻿