Thứ trưởng bất bình việc giá xăng dầu giảm nhưng các mặt hàng... không giảm

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết: Giá xăng dầu đã giảm thì giá các mặt hàng cũng phải giảm theo. Cần phải xoá bỏ tâm lý kiên trì giữ giá bất hợp lý.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 4/7, phóng viên đặt câu hỏi về một số mặt hàng giá vẫn neo cao mà không có lý do. Bộ Công Thương có khuyến cáo và giải pháp gì cho vấn đề này?

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, mục tiêu xuyên suốt là phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Ông Tân cho biết, với sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, đã đảm bảo được mức giá xăng dầu trên thị trường ở mức thấp. Tuy nhiên, giá cả mặt bằng trên thị trường vẫn chưa được điều chỉnh xuống theo.

“Rất mong chúng ta bỏ tâm lý lợi dụng biến động thị trường để giữ giá bất hợp lý. Yếu tố tâm lý và nhận thức cần có sự thay đổi”, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nói và cho rằng trong phạm vi quản lý của các bộ ngành, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt câu chuyện này.

Với Bộ Công Thương, ông Tân cho biết đã yêu cầu chỉ đạo tất cả địa phương, doanh nghiệp, thương nhân đều phải rà soát để có điều chỉnh giá mặt bằng chung ở mức hợp lý. Nếu thương nhân, doanh nghiệp đưa ra lý do vì giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá tăng cao thì phải thực hiện theo tỷ lệ thuận, giá xăng dầu đã giảm thì giá các mặt hàng cũng phải giảm theo. Cần phải xoá bỏ tâm lý kiên trì giữ giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương đã chỉ đạo quản lý thị trường ở Trung ương, địa phương vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật về giá, trong đó có niêm yết giá, găm hàng, giữ giá.

Theo ông Tân, lực lượng quản lý thị trường Trung ương cũng như địa phương đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm về giá. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc này", ông Tân thông tin.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện kê khai, đảm bảo rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động của thị trường để tăng giá, giữ giá bất hợp lý.

Bộ Công thương mong muốn người tiêu dùng, người dân kịp thời phản ánh đến các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện có dấu hiệu bán không đúng theo giá niêm yết, bán giá cao hơn giá niêm yết, hoặc có biểu hiện găm hàng, đầu cơ.

“Đây là một số giải pháp Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành đang triển khai. Hy vọng trong thời gian tới giá cả thị trường các mặt hàng sẽ được điều chỉnh xuống giống như giá xăng dầu hiện nay”, ông Tân cho hay.