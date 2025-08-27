Thứ tiếng khó học nhất nhì thế giới nhưng cực "đắt giá": Ra trường dễ có việc, lương 20-30 triệu đồng/tháng không thiếu

Ngôn ngữ đang có sức hot không thể bỏ qua

Các doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư từ Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động thành thạo tiếng Trung ngày càng cao.

Điểm đáng chú ý là các vị trí chuyên ngành ngôn ngữ như biên dịch, phiên dịch hay giảng dạy tiếng Trung lại không chiếm tỷ trọng lớn. Thay vào đó, phần lớn doanh nghiệp ưu tiên tuyển những vị trí hỗ trợ cho lãnh đạo và quản lý, cần sử dụng tiếng Trung để trao đổi công việc, chẳng hạn như trợ lý tổng giám đốc, trợ lý sản xuất hay trợ lý kinh doanh.

Ngoài ra, nhiều vị trí chuyên môn khác như nhân viên kinh doanh, hành chính – nhân sự, kỹ sư, kế toán hay nhân viên thiết kế cũng đặt ra yêu cầu bắt buộc về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Trung.

Ở một số trường đại học, các ngành liên quan đến Trung Quốc có mức điểm chuẩn khá cao.

Năm 2025, Học viện Ngoại giao ghi nhận điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Trung Quốc học với 26,09 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trước đó, năm 2024, mức điểm chuẩn của trường dao động từ 25,37 đến 29,2, trong đó ngành Trung Quốc học (tổ hợp C00) cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội, điểm chuẩn năm 2025 tiếp tục ở mức cao. Ngành Sư phạm tiếng Trung lấy 30 điểm cho nguyện vọng 1, trong khi ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cũng đạt mức 27,03 điểm cho nguyện vọng 1. Điểm chuẩn đã bao gồm điểm thưởng và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành chỉ áp dụng một mức điểm chuẩn chung, không phân biệt giữa các tổ hợp xét tuyển.

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Nhiều người vẫn nghĩ sinh viên học Ngôn ngữ Trung Quốc chỉ có thể đi dạy hoặc làm biên phiên dịch, nhưng thực tế cơ hội nghề nghiệp rộng mở và đa dạng hơn rất nhiều.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, các vị trí việc làm được chia thành 4 nhóm chính:

Nhóm 1: Biên – phiên dịch, biên tập

Sinh viên có thể làm biên dịch tài liệu, phiên dịch trong các cuộc họp, sự kiện song phương; làm biên tập viên tại các nhà xuất bản; hoặc trở thành phóng viên, chuyên viên hiệu đính trong các cơ quan báo chí – truyền thông.

Nhóm 2: Trợ lý, thư ký, kinh doanh, du lịch, điều phối dự án

Đây là nhóm việc làm phổ biến trong các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc doanh nghiệp Việt Nam có hợp tác quốc tế. Các vị trí như thư ký văn phòng, trợ lý đối ngoại, nhân viên kinh doanh, hướng dẫn viên du lịch hay điều phối dự án đều cần khả năng tiếng Trung để giao tiếp và xử lý công việc.

Nhóm 3: Giảng dạy

Những sinh viên có định hướng sư phạm có thể trở thành giáo viên tiếng Trung ở trường phổ thông, cao đẳng, đại học hoặc giảng viên tại các trung tâm ngoại ngữ, sau khi hoàn thành khóa nghiệp vụ sư phạm.

Nhóm 4: Nghiên cứu

Sinh viên cũng có thể theo đuổi con đường nghiên cứu tại các viện, trung tâm chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, hoặc tiếp tục học lên bậc cao hơn.

Mức lương khởi điểm và tiềm năng thu nhập

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc mang lại mức thu nhập khá hấp dẫn với nhiều cơ hội thăng tiến. Cụ thể, biên – phiên dịch viên mới ra trường thường có mức lương khởi điểm khoảng 8 – 12 triệu đồng/tháng, và có thể nâng lên 15 – 20 triệu đồng khi tích lũy thêm kinh nghiệm.

Giáo viên tiếng Trung tại các trung tâm ngoại ngữ hoặc trường học cũng nhận mức thu nhập ổn định từ 10 – 15 triệu đồng/tháng, tăng dần theo năng lực và uy tín giảng dạy. Đối với các vị trí chuyên viên kinh doanh, quản lý dự án hay marketing trong doanh nghiệp quốc tế, mức lương dao động từ 12 – 30 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao.

Trong lĩnh vực du lịch, hướng dẫn viên và nhân viên lữ hành thường nhận từ 8 – 15 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn có thêm thu nhập từ phụ cấp và hoa hồng.

Để đạt được mức thu nhập cạnh tranh, sinh viên cần: Có chứng chỉ Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) bậc 5 – 6; Thành thạo thêm tiếng Anh (tối thiểu trình độ B2); Trang bị kỹ năng mềm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp.

Sinh viên cần rèn luyện ý thức, tác phong và cách làm việc khoa học, đồng thời chủ động tìm hiểu thị trường. Nếu chuẩn bị sớm, các em sẽ dễ dàng nắm bắt được những cơ hội nghề nghiệp tốt nhất.

