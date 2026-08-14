Thủ Thiêm: Đổi phương án sau 4 lần đấu giá bất thành

VTV.vn - Sau 4 lần đấu giá bất thành, TP Hồ Chí Minh điều chỉnh phương án khai thác 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

Sau 4 lần đấu giá không thành công, TP Hồ Chí Minh đang điều chỉnh lại phương án khai thác 3.790 căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm để đưa ra đấu giá lần tiếp theo.

Theo đề xuất mới, các khối nhà thương mại sẽ được nâng chiều cao từ 25 - 27 tầng lên tối đa 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Đồng thời, hệ số sử dụng đất ở cũng được điều chỉnh tăng từ 5 - 6 lần lên 10 lần để thu hút các nhà đầu tư quan tâm.

Theo kế hoạch, toàn bộ 3.790 căn hộ sẽ được đấu giá sau khi chuyển đổi công năng sang nhà ở thương mại. Số căn hộ này được chia thành 2 khối để tổ chức đấu giá.

Với phương án mới, TP Hồ Chí Minh đang chuyển từ cách tiếp cận "bán một quỹ nhà có sẵn" sang "tạo thêm giá trị khai thác trước khi đưa ra thị trường". Đây được xem là yếu tố quan trọng để tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư.