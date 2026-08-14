Thứ quý giá trong biệt phủ của Cục trưởng Xuân Bắc

Mới đây, Cục trưởng Xuân Bắc hào hứng khoe về một thứ quý giá trong cơ ngơi hoành tráng của gia đình.

Căn biệt thự ngoại ô của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc từ lâu đã gây ấn tượng với khuôn viên rộng cả nghìn mét vuông cùng lối kiến trúc đậm chất truyền thống. Thế nhưng, nếu phải chọn “báu vật” trong cơ ngơi này, có lẽ đó chẳng phải những gian nhà bề thế hay nội thất sang trọng, mà chính là khu vườn xanh mát được gia đình anh dành rất nhiều tâm huyết vun trồng. Vốn có niềm đam mê làm vườn, Xuân Bắc dành nhiều thời gian chăm chút đủ loại hoa, rau xanh và cây ăn quả, biến khoảng đất quanh nhà thành một không gian ngập tràn sức sống, nơi mỗi mùa lại có thêm một niềm vui nho nhỏ.

Mới đây, nam NSND hào hứng khoe cây khế trong vườn đang vào mùa sai trĩu quả. Tán cây sum suê, cành nào cũng lủng lẳng những chùm khế vàng khiến ai nhìn cũng thích mắt. Thấy cây cho ê hề quả, Xuân Bắc còn hài hước đăng lời "tuyển người" trên trang MXH cá nhân như sau: "Cần người hái, hái được bao nhiêu được quyền mang về bấy nhiêu". Chỉ một câu nói dí dỏm cũng đủ hình dung cây khế sai quả đến mức nào, đồng thời cho thấy niềm vui giản dị của nam nghệ sĩ khi vườn nhà vào mùa đơm hoa, kết trái.

NSND Xuân Bắc hào hứng khoe cây khế trong biệt thự ngoại ô của gia đình

Cây khế sai trĩu quả, mọc chi chít trên từng cành.

Trên Facebook cá nhân, bà xã của Xuân Bắc cũng tranh thủ check-in và khoe cây khế trong vườn nhà. Cây khế có thân lớn, tán vươn rộng, cành lá sum suê tạo thành một khoảng bóng mát phủ kín cả góc vườn. Nhìn bức hình góc rộng càng dễ dàng thấy cây sai quả đến mức nào, khi từ những cành lớn đến nhánh nhỏ đều chi chít những trái khế vàng óng, lủng lẳng kín tán, nhìn qua đã thấy một mùa bội thu.

Thú vui làm vườn của NSND Xuân Bắc trong biệt thự ngoại ô

Nhìn cách Xuân Bắc mê mẩn khi cây khế trong vườn sai trĩu quả cũng đủ thấy nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho thú vui làm vườn tại gia. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, một khu vườn xanh mát, có cây cối, hoa lá và những mùa quả sai trĩu cành dường như trở thành khoảng lặng lý tưởng để nhiều người tìm về, vừa nghỉ ngơi vừa tận hưởng thiên nhiên. Và NSND Xuân Bắc cũng không ngoại lệ. Sở hữu khuôn viên rộng rãi, anh dành nhiều thời gian chăm chút đủ loại cây, từ rau xanh, giàn hoa đến những cây ăn quả được trồng quanh nhà. Với nam nghệ sĩ, khu vườn không chỉ tô điểm cho không gian sống mà còn là nơi tận hưởng những niềm vui rất đỗi giản dị: tự tay vun trồng, chăm sóc rồi chờ ngày cây đơm hoa, kết trái. Mỗi mùa cây trái lại mang đến một niềm vui riêng, khi thì háo hức ngắm cây ra hoa, lúc lại thích thú khi những cành cây bắt đầu trĩu quả. Khuôn viên biệt thự vì thế luôn có những mảng xanh sum suê, cùng nhiều loại cây ăn quả thay nhau cho mùa bội thu.