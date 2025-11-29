Thủ phạm khiến F-16 tránh xa tiền tuyến

Tiêm kích Su-35S làm nhiệm vụ chiến đấu hôm 26 tháng 11.

Trong tuyên bố hôm 26 tháng 11, ông Sergey Chemezov, tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga cho biết: "Tiêm kích Su-35S có khả năng tập kích mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm km, khiến máy bay đối phương phải bay ở độ cao tối thiểu tại khu vực hậu phương.

Đó là lý do các chiến đấu cơ Ukraine, trong đó có dòng F-16 do Mỹ sản xuất và Mirage 2000 do Pháp sản xuất, không thể tiếp cận tiền tuyến để phóng tên lửa đối không".

Hãng TASS dẫn lời vị quan chức Rostec cho biết thêm rằng phi đội Su-35S cũng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tập kích và chế áp phòng không đối phương. "Phi công Nga đánh giá rất cao năng lực của dòng máy bay này", ông cho hay.

Trước đó, Không quân Ukraine cho đăng video giới thiệu về tiêm kích Mirage 2000 trang bị tên lửa đối không tầm ngắn R550, tuyên bố chiến đấu cơ do Pháp chuyển giao có tỷ lệ đánh chặn thành công tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) của Nga lên đến 98%, trong đó ít nhất 12 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 đã bị hạ.

Tuy nhiên, chuyên trang quân sự của Mỹ là Business Insider dẫn tư liệu được không quân Ukraine công bố gần đây cho thấy tiêm kích F-16 chỉ còn lắp tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9L đời cũ khi làm nhiệm vụ, không còn mang đạn tầm trung AIM-120B/C hay AIM-9X hiện đại nhất do Mỹ viện trợ như giai đoạn đầu được trang bị.

Theo báo Mỹ, tình thế trở nên đặc biệt khó khăn với các chiến đấu cơ của Kiev khi Su-35S Nga lại được trang bị radar Irbis-E với khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400 km.

Vũ khí chính trong nhiệm vụ tuần phòng trên không của Su-35S là tên lửa đối không tầm trung R-77-1 hoặc R-77M với tầm bắn 110-200 km, cùng tên lửa đối không tầm xa R-37M có thể bắn trúng đích ở cách xa hơn 300 km.

"Điều này có thể là lý do chiến đấu cơ Ukraine phải hoạt động xa tiền tuyến và bay thấp, bám sát địa hình để tránh lộ diện. Khi hoạt động ở độ cao lớn, tiêm kích Ukraine sẽ nhanh chóng bị Su-35S Nga phát hiện và công kích, không thể kịp rút ngắn khoảng cách để đánh trả", tờ báo dẫn nhận định của chuyên gia Sakshi Tiwari.

Cũng theo nguồn tin này, Không quân Nga đang biên chế khoảng 140 chiếc tiêm kích Su-35S. Lực lượng này đã mất ít nhất 8 chiếc Su-35S kể từ khi xung đột bùng phát, nhưng vẫn bù đắp được tổn thất nhờ tốc độ sản xuất máy bay liên tục tăng trong thời gian qua.