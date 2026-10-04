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Thu nhập sau khi nghỉ hưu của NSƯT Chí Trung

Lê Anh
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Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung cho biết nguồn thu cố định của anh hiện là khoảng 12,2 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ vẫn nhận lời đóng phim, tham gia sự kiện, quảng cáo để có thêm khoản thu nhập và duy trì công việc yêu thích.

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961, có hơn 45 năm gắn bó với sân khấu và từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Trong nhiều thập kỷ, ông là một trong những nghệ sĩ trụ cột của sân khấu kịch phía Bắc. Năm 2022, sau nhiều năm làm nghề, NSƯT Chí Trung chính thức nghỉ hưu.

Thời gian đầu sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung từng chia sẻ cảm thấy nhẹ nhõm khi có thêm thời gian dành cho bản thân, đi du lịch, tập thể thao và tận hưởng cuộc sống. Trong một lần chia sẻ với truyền thông năm 2025, nam nghệ sĩ cho biết mức lương hưu của anh khi đó đã tăng lên hơn 12 triệu đồng/tháng theo quy định của Nhà nước.

NSƯT Chí Trung chia sẻ thu nhập sau khi nghỉ hưu và niềm đam mê nghệ thuật - Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

Với nhu cầu chi tiêu không quá lớn, NSƯT Chí Trung cho biết mức lương hưu hiện tại về cơ bản đủ để anh trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, nếu muốn dành tiền cho những chuyến đi chơi hay du lịch, khoản thu nhập này vẫn chưa thực sự dư dả. Vì vậy, nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục nhận việc để có thêm thu nhập.

“Tôi vẫn phải mưu sinh”,Chí Trung từng chia sẻ. Theo nam nghệ sĩ, hiện ai mời đi diễn, đi quay, thu âm hay quảng cáo, nếu công việc phù hợp và tuân thủ pháp luật, anh vẫn nhận lời.

Ngoài lương hưu, NSƯT Chí Trung còn có thêm thu nhập từ các hoạt động nghệ thuật và quảng cáo. Nam nghệ sĩ vẫn tham gia dẫn chương trình, đóng phim, xuất hiện trên truyền hình và nhận các hợp đồng quảng cáo. Với nam nghệ sĩ, việc tiếp tục làm nghề ở tuổi nghỉ hưu không chỉ để có thêm thu nhập mà còn là cách duy trì niềm vui và kết nối với khán giả.

Sân khấu cũng chưa hoàn toàn vắng bóng NSƯT Chí Trung. Năm 2024, anh cho biết vẫn trở lại Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn với mức thù lao khoảng 150.000 - 200.000 đồng/suất. Thậm chí, có những lần nam nghệ sĩ tham gia mà không nhận thù lao, bởi anh coi Nhà hát Tuổi trẻ là nơi mình trưởng thành và có được vị trí như hiện tại.

Trên màn ảnh, Chí Trung cũng tiếp tục nhận lời tham gia một số dự án sau khi nghỉ hưu. Mới đây nhất, anh từng góp mặt trong phim truyền hình “Dưới ô cửa sáng đèn” sau một thời gian vắng bóng. Với nam nghệ sĩ, những công việc này vừa mang lại thu nhập, vừa giúp bản thân duy trì sự gắn bó với nghệ thuật sau khi nghỉ hưu.

NSƯT Chí Trung chia sẻ thu nhập sau khi nghỉ hưu và niềm đam mê nghệ thuật - Ảnh 2.

NSƯT Chí Trung vào vai ông Đăng - bố Diệu trong phim “Dưới ô cửa sáng đèn”

Bên cạnh nguồn thu hàng tháng, NSƯT Chí Trung còn có một khoản tích lũy đáng kể sau nhiều thập kỷ làm nghề. Năm 2024, trước những thông tin cho rằng anh sở hữu khối tài sản rất lớn, thậm chí lên tới “hàng trăm tỷ đồng”, nam nghệ sĩ phủ nhận. Nam nghệ sĩ cho biết mình không giàu nhưng cũng không nghèo, đồng thời có tiền tích lũy để phòng thân khi về già.

Đến năm 2025, NSƯT Chí Trung lần đầu chia sẻ cụ thể hơn về khoản tiền này, cho biết anh có vài tỷ đồng gửi tiết kiệm. Khoản tích lũy giúp nam nghệ sĩ cảm thấy chủ động và yên tâm hơn về cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

NSƯT Chí Trung chia sẻ thu nhập sau khi nghỉ hưu và niềm đam mê nghệ thuật - Ảnh 3.

Ảnh: FBNV

NSƯT Chí Trung cũng cho biết bản thân hiện không có nhu cầu chi tiêu quá nhiều. Các con của anh đã trưởng thành, có gia đình và cuộc sống riêng nên áp lực tài chính cũng giảm đáng kể. Vì vậy, thay vì theo đuổi cuộc sống quá xa hoa, nam nghệ sĩ lựa chọn duy trì công việc ở mức vừa phải, có thêm thu nhập nhưng vẫn dành thời gian tận hưởng cuộc sống.

Sau hơn 4 thập kỷ làm nghề, điều NSƯT Chí Trung coi trọng không còn nằm ở việc sở hữu thật nhiều tiền hay tài sản. Điều anh theo đuổi ở tuổi xế chiều là tiếp tục làm việc vừa đủ để có tiền tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn giữ được sự bình yên.

“Bây giờ, tôi nghiệm ra rằng, sự bình yên không nằm ở căn nhà to hay chiếc xe sang, mà ở sự thanh thản trong tâm trí mình, khi mình biết buông những điều không đáng”, nam nghệ sĩ nói.

(Tổng hợp)

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM
Tags

Chí Trung

nghỉ hưu

lương hưu

Nhà hát Tuổi trẻ

nghệ sĩ

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