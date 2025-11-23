Thu nhập mỗi tháng 60 triệu mà vẫn trắng tay, đến khi nhìn lại tổng giao dịch mới biết mình đang đốt tiền theo cách ngớ ngẩn thế nào

Hoa kết hôn với Hoàng được 3 năm, sống trong một căn chung cư nhỏ, tạm gọi là vừa đủ cho đôi vợ chồng trẻ. Thu nhập của cả hai cộng lại mỗi tháng cũng tầm 60 triệu, con số mà nhiều người mơ ước, nhưng chẳng hiểu sao cuối tháng lúc nào tài khoản cũng về 0, thậm chí có tháng còn phải ứng trước lương.

Ban đầu, Hoa nghĩ do mình tiêu hoang. Cô làm văn phòng, mỗi sáng phải có ly cà phê 50 nghìn, trưa thì gọi đồ ship về cho tiện, tối lại lướt mạng thấy gì hay hay là đặt. Lâu lâu rủ bạn bè đi ăn lẩu, uống trà sữa, mua mỹ phẩm, đặt vài cái váy chỉ để khoác lên chụp ảnh một buổi là chán. Tiền đi đâu, Hoa cũng không rõ, chỉ biết mỗi tháng nhìn tin nhắn ngân hàng trừ tiền mà giật mình.

Nhưng rồi Hoa nhận ra Hoàng cũng chẳng khá gì hơn. Anh mê thể thao, cứ vài tháng đổi một đôi giày chạy bộ, mỗi đôi cũng phải 6-7 triệu. Bạn bè rủ cà phê là đi, nhậu nhẹt cuối tuần không thiếu buổi nào. Chưa kể anh còn có thú vui nâng cấp đồ công nghệ, lúc thì điện thoại mới, rồi laptop, tai nghe, loa, bàn phím… Cứ thích là mua, đồ cũ thì anh tặc lưỡi cho các cháu ở quê nên chẳng bao giờ anh nghĩ là mình đang tiêu hoang, phí của.

Một hôm, Hoa thử kiểm tra lại các khoản chi 3 tháng gần nhất ra xem. Khi nhìn vào từng khoản chi, cô bàng hoàng: chỉ riêng chi phí đặt đồ ăn trên mấy app đã hơn 5 triệu/tháng, shopping linh tinh gần 10 triệu, mỹ phẩm gần 5 triệu. Còn Hoàng thì đúng kiểu “đàn ông cũng biết đốt tiền”: Anh mua nào cà vạt, áo vest, áo phông, giày da... loại nào cũng là hàng thiết kế, hàng độc quyền, đắt đỏ.

Tối đó, hai vợ chồng ngồi nhìn nhau giữa đống hóa đơn in ra như bản cáo trạng. Họ thử thống kê chi phí sinh hoạt cố định: tiền nhà, điện, nước, mạng, gửi xe, bỉm sữa cho con rồi cộng lại. Phần còn lại đúng ra phải dư được ít nhất 20 triệu, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy.

Từ sau hôm đó, Hoa đề nghị một tuần “cấm chi”, không cà phê, không đồ ship, không mua sắm. Nhưng tới ngày thứ ba, Hoàng đã lén đặt đồ ăn. Sang ngày thứ năm, Hoa lên cơn nghiện trà sữa, rồi vô tình lướt đúng video quảng cáo chiếc váy rất hợp dáng, thế là cam kết vỡ luôn.

Nhưng ít nhất, cả hai đều nhận ra vấn đề: họ không nghèo, họ chỉ sống như thể tiền không bao giờ hết. Cả hai bắt đầu ghi chép lại từng khoản nhỏ, đặt giới hạn chi tiêu cho mỗi người, và lập một tài khoản tiết kiệm riêng mà cuối tháng bắt buộc phải chuyển vào 5 triệu, coi như không được đụng tới.

Tối hôm qua, khi kiểm tra tài khoản tiết kiệm có 10 triệu đầu tiên, Hoa thở dài mà thấy nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng có cái gọi là “để dành”, chỉ là không biết sẽ giữ được kỷ luật này bao lâu.