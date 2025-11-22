Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là rừng phong ở Việt Nam: Du khách nhận xét "Chẳng cần đi nước ngoài"

Nhiều ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền những bức ảnh rừng cây rực sắc vàng – đỏ bên mặt hồ phẳng lặng, khung cảnh khiến không ít người lầm tưởng đó là một góc Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc trong mùa lá thay. Tuy nhiên, địa điểm đang gây “bão” này lại nằm ngay giữa miền Trung Việt Nam: Rừng Phong Hương, hay còn được gọi là rừng sau sau/bạch giao hương, thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khung cảnh thiên nhiên chuyển màu đầy thơ mộng cùng mặt nước phản chiếu như gương khiến nơi đây trở thành điểm đến mới được giới trẻ săn đón. Nhiều du khách thừa nhận khi đặt chân tới, họ “không nghĩ ở Việt Nam lại có cảnh như vậy. "Chẳng cần đi nước ngoài, ở Quảng Trị cũng có rừng phong siêu đẹp thế này", du khách Trúc D. chia sẻ.

Ảnh Báo Lao Động

Vùng rừng hoang sơ bên lòng hồ Rào Quán

Theo nhiều nguồn địa phương, Rừng Phong Hương nằm ven hồ thủy điện Rào Quán, thuộc xã Hướng Phùng và một phần xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa. Từ thị trấn Khe Sanh, du khách chỉ cần di chuyển thêm khoảng 10–13 km theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để đến khu vực rừng. Độ cao hơn 500 m so với mực nước biển cùng khí hậu se lạnh về cuối năm tạo điều kiện lý tưởng cho cây phong hương – loài cây bản địa có tên khoa học Liquidambar formosana – chuyển sắc mạnh khi vào mùa.

Thời điểm từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau được xem là đẹp nhất. Khi ấy, các tán cây đồng loạt đổi màu từ xanh sang vàng, cam rồi đỏ thẫm, tạo nên cảnh sắc rực rỡ hiếm thấy ở miền Trung. Trên mặt hồ Rào Quán, những mảng đỏ – vàng phản chiếu ánh sáng khiến cả khu vực như được nhuộm thành một bức tranh mùa thu phương Bắc.

Cảnh sắc nơi đây không khác gì điểm đến ở nước ngoài (Ảnh VTC)

Một du khách quê Quảng Trị chia sẻ trong bài viết được Vietnamnet trích dẫn: “Mình là người con nơi đây nhưng chưa bao giờ nghĩ quê mình lại đẹp đến thế.” Cảm xúc bất ngờ trước khung cảnh lãng mạn dường như là điểm chung của những người từng ghé thăm rừng phong này.

Không chỉ đứng trên bờ, du khách còn có thể thuê thuyền hoặc chèo SUP len vào sâu bên trong rừng. Hoạt động này được nhiều người đánh giá là “đáng thử nhất” tại Hướng Hóa, khi thuyền lướt nhẹ giữa mặt nước tĩnh lặng, hai bên là những thân cây phong trụi lá, nhuốm màu đỏ vàng như khung cảnh trong các bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc. Một bài đăng trên diễn đàn Checkin Vietnam mô tả: “Chèo SUP trên hồ Rào Quán ngắm lá phong chuyển màu có lẽ là trải nghiệm tuyệt nhất ở đây”.

Khung cảnh còn khá hoang sơ, gần như chưa khai thác du lịch bài bản. Chính điều này khiến rừng phong Hướng Hóa giữ được vẻ tự nhiên, yên bình – điều mà nhiều du khách cho rằng “đáng giá hơn cả”.

Cận cảnh những cây phong ở đây (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Du khách dã ngoại tại rừng phong Quảng Trị (Ảnh Trúc D/Check in Vietnam)

Trải nghiệm gì ở rừng phong Quảng Trị?

Dù mới nổi lên thời gian gần đây, rừng phong Hướng Hóa đã nhanh chóng trở thành “tọa độ sống ảo” của giới trẻ và những người mê du lịch thiên nhiên. Trên các trang du lịch như Vietnamnet, 24h và VTC News, nhiều bài viết miêu tả nơi này như “góc trời Âu giữa lòng Quảng Trị”.

Trải nghiệm được nhắc đến nhiều nhất chính là chèo thuyền hoặc SUP trên lòng hồ, đặc biệt vào những ngày trời nắng nhẹ, khi ánh sáng phản chiếu làm nổi bật sắc đỏ – vàng của lá. Dịch vụ thuê thuyền ở khu vực hồ Rào Quán thường mang tính tự phát, chi phí khoảng vài trăm nghìn đồng tùy thời điểm. Du khách được khuyên nên xác định giá trước khi thuê và chuẩn bị áo phao để đảm bảo an toàn.

Vì đường vào vẫn là đường núi, một số đoạn gập ghềnh, người đi nên sử dụng xe gầm cao hoặc xe máy khỏe. Những ngày mưa lớn, đường có thể trơn trượt hoặc lòng hồ dâng cao, vì vậy thời điểm lý tưởng là ngày nắng khô ráo.

Ảnh Trúc D./Check in Vietnam

Một điểm lưu ý khác: Dịch vụ du lịch ở khu vực này gần như chưa phát triển. Không có hàng quán lớn, không có trạm kiểm soát hay khu thương mại, nên du khách cần chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ, sạc dự phòng, áo gió và giày đế bám tốt. Với những người muốn cắm trại, cần kiểm tra dự báo thời tiết và hỏi ý kiến người dân địa phương để đảm bảo an toàn.

Dù vậy, chính sự hoang sơ này lại tạo nên sức hút riêng. Không ít người miêu tả cảm giác khi ngồi giữa mặt hồ, xung quanh là núi rừng bồng bềnh trong sương sớm, là “một trải nghiệm khó quên”, “không kém gì các điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài”. Một bài viết của Tuổi Trẻ từng dẫn lời du khách cảm thán: “Khung cảnh làm tôi liên tưởng đến những bộ phim Hàn Quốc mùa lá đỏ.”

Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng

Thời điểm lá đổi màu không kéo dài, thường chỉ rực rỡ vài tuần, nên để trọn vẹn nhất, du khách nên theo dõi các hội nhóm du lịch Quảng Trị, nơi người dân địa phương thường cập nhật tình trạng lá mỗi năm.