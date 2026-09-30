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Thu nhập của thầy phụ hồ nổi tiếng nhất Việt Nam, đang xây biệt thự lâu đài gần 200m2 ở quê

Phương Thư
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Xuất phát điểm là một người thợ phụ hồ, thợ xây, thu nhập của người này khiến nhiều người bất ngờ.

Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa. Trước khi trở thành một trong những hiện tượng mạng được nhiều người biết đến, công việc chính của anh là phụ hồ, thợ xây.

Khoảng năm 2018, Lộc bắt đầu gây chú ý trên Facebook nhờ những bình luận hài hước, gần gũi. Sau đó, anh chuyển sang quay video về chính công việc hàng ngày trên công trường, từ trộn vữa, xây tường cho tới những câu chuyện đời thường của người lao động.

Những buổi livestream với nội dung "dạy phụ hồ" cũng từ đó xuất hiện. Lộc tự xưng là "thầy", người xem gọi vui là "học trò", tạo nên cách tương tác khác biệt và giúp anh nhanh chóng được biết đến với biệt danh "thầy phụ hồ". Có thời điểm, các buổi phát trực tiếp của Lộc thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi cùng lúc.

Lộc Fuho và thu nhập khủng từ phụ hồ đến xây biệt thự 10 tỷ đồng ở Gia Lai - Ảnh 1.
Lộc Fuho và thu nhập khủng từ phụ hồ đến xây biệt thự 10 tỷ đồng ở Gia Lai - Ảnh 2.

Từ công việc từng dùng để kiếm sống hàng ngày, nghề phụ hồ dần trở thành chất liệu giúp Lộc xây dựng các kênh Facebook, YouTube, TikTok với lượng người theo dõi ở quy mô hàng triệu.

Từ tiền công vài trăm nghìn đồng/ngày đến thu nhập hàng trăm triệu đồng

Trước khi nổi tiếng, thu nhập của Lộc chủ yếu đến từ công trường. Cụ thể vào khoảng năm 2018, anh làm việc từ sáng đến tối với mức công khoảng 300.000 đồng/ngày. Có giai đoạn, nếu công việc đều đặn, thu nhập hàng tháng vào khoảng hơn chục triệu đồng. Bước ngoặt lớn xuất hiện khi các video về nghề xây dựng của Lộc bắt đầu mang lại doanh thu từ nền tảng.

YouTube là một trong những nguồn thu đầu tiên. Lộc từng tiết lộ có thời điểm kênh mang lại khoảng 40-50 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức thu này không cố định. Khi giảm tần suất đăng video, doanh thu có tháng chỉ còn khoảng 15 triệu đồng.

Những năm gần đây, Facebook trở thành một trong những nền tảng mang lại nguồn thu đáng chú ý hơn. Theo hình ảnh Lộc Fuho công khai, trong 6 tháng đầu năm 2026, tài khoản Facebook của anh hiển thị mức thu nhập ước tính 26.357,04 USD, tương đương khoảng 672 triệu đồng.

Con số này tương đương hơn 100 triệu đồng mỗi tháng nếu chia trung bình, dù thực tế doanh thu từng tháng có sự chênh lệch đáng kể. Lộc cho biết riêng tháng 7/2026, Facebook mang về gần 6.000 USD, khoảng 157 triệu đồng. Trong 18 ngày đầu tháng 8, con số được anh công khai là khoảng 3.776 USD, tương đương 98 triệu đồng.

Lộc Fuho và thu nhập khủng từ phụ hồ đến xây biệt thự 10 tỷ đồng ở Gia Lai - Ảnh 3.

Một dữ kiện khác phần nào cho thấy quy mô nguồn thu từ mạng xã hội của Lộc là số tiền thuế đã nộp. Tháng 8/2026, ông Lê Trung Dũng, Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai, xác nhận Phạm Văn Lộc đã nộp hơn 3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, cơ quan thuế cho biết nguồn thu nhập chịu thuế chủ yếu của Lộc đến từ các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, trong giai đoạn 2019-2022, cơ quan thuế tại Khánh Hòa cũng ghi nhận anh đã khai và nộp 231 triệu đồng tiền thuế từ hoạt động phát sinh thu nhập trên Internet.

Như vậy, sau nhiều năm, nguồn sống chính của người thợ phụ hồ năm nào đã dịch chuyển đáng kể từ lao động trực tiếp trên công trường sang hoạt động sáng tạo nội dung. Thu nhập tăng lên cũng kéo theo những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của Lộc.

Những năm đầu được biết đến, anh từng sống trong căn nhà còn xây dang dở ở quê Khánh Hòa. Sau khi công việc trên mạng xã hội ổn định hơn, Lộc sửa sang lại căn nhà này. Đến tháng 3/2022, Lộc cùng vợ gây chú ý khi nhận một chiếc Mitsubishi Xpander Cross, có giá trên thị trường thời điểm đó khoảng 670-700 triệu đồng.

Lộc Fuho và thu nhập khủng từ phụ hồ đến xây biệt thự 10 tỷ đồng ở Gia Lai - Ảnh 4.

Đang xây biệt thự gần 200m2, tiết lộ tổng chi phí hơn 10 tỷ đồng

Dấu mốc mới nhất được Lộc Fuho chia sẻ là quá trình xây dựng một căn biệt thự tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, nơi anh hiện sinh sống cùng gia đình.

Theo chia sẻ của Lộc, công trình nằm trên khu đất gần 500m2, trong đó diện tích xây dựng gần 200m2. Giá khu đất được anh tiết lộ ở mức khoảng 4,3 tỷ đồng. Căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, gồm một tầng trệt, hai tầng lầu và sân thượng. Bên trong còn được lắp thang máy, bố trí nhiều phòng ngủ và không gian phục vụ sinh hoạt, làm việc.

Đáng chú ý, Lộc cho biết tổng tiền đất và chi phí xây dựng công trình vượt 10 tỷ đồng. Căn nhà hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện và dự kiến xong vào khoảng dịp Tết.

Lộc Fuho và thu nhập khủng từ phụ hồ đến xây biệt thự 10 tỷ đồng ở Gia Lai - Ảnh 5.
Lộc Fuho và thu nhập khủng từ phụ hồ đến xây biệt thự 10 tỷ đồng ở Gia Lai - Ảnh 6.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Lộc vẫn gắn chặt với mạng xã hội. Tại một hội nghị dành cho KOL và quản trị viên ở Gia Lai tháng 9/2026, Lộc cho biết nội dung trên các kênh của mình chủ yếu xoay quanh gia đình, cuộc sống cùng vợ con và nghề xây dựng.

Ảnh FBNV

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lộc fuho

Phạm Văn Lộc

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