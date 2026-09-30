Nam nghệ sĩ đình đám là bố đơn thân đi bán cà phê vỉa hè ở phường Bình Thạnh, TP.HCM

Ở tuổi 44, nam diễn viên này bắt tay vào mô hình cà phê bình dân tại TP.HCM.

Từ chàng trai "Cổng mặt trời" đến diễn viên đa năng của màn ảnh và sân khấu

Hòa Hiệp sinh năm 1982 tại TP.HCM. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu gây chú ý với khán giả truyền hình từ đầu những năm 2000.

Năm 2002, Hòa Hiệp tham gia Vòng xoay số phận. Sau đó, anh lần lượt xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám như Mùi ngò gai, Nghề báo, Cô nàng bướng bỉnh... Vẻ ngoài thư sinh, đôi mắt một mí cùng lối diễn tự nhiên giúp nam diễn viên nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng.

Diễn viên Hòa Hiệp

Bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của Hòa Hiệp đến với Cổng mặt trời. Trong phim, anh đảm nhận vai Vỹ - một chàng trai có vẻ ngoài hiền lành nhưng dễ bị cuốn vào những cám dỗ vật chất. Nhân vật này giúp Hòa Hiệp đến gần hơn với đông đảo khán giả trẻ thời điểm bộ phim phát sóng.

Sau thành công của Cổng mặt trời, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình như Ông trùm, Trần Trung kỳ án, Nghiệp sinh tử... Vai diễn trong Cổng mặt trời cũng mang về cho anh giải Mai Vàng ở hạng mục Nam diễn viên truyền hình năm 2010.

Không chỉ đóng phim, Hòa Hiệp còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Anh làm MC, ca hát, tham gia gameshow và hoạt động thường xuyên trên sân khấu kịch. Những năm gần đây, nam diễn viên vẫn góp mặt trong các chương trình, vở diễn, trong đó có series kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa của sân khấu Idecaf.

Ở tuổi 44, nam diễn viên "Cổng mặt trời" miệt mài hoạt động nghệ thuật

Ở tuổi ngoài 40, Hòa Hiệp không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn duy trì công việc nghệ thuật. Tháng 5/2025, anh tái ngộ Ốc Thanh Vân trên sân khấu kịch Hồng Vân trong vở 3D Cung Tâm Kế.

Đáng chú ý, Hòa Hiệp cũng từng chia sẻ sự biết ơn với cố NSƯT Ngọc Trinh - người đồng nghiệp gắn bó với anh khoảng 20 năm và có vai trò quan trọng trong việc đưa anh đến với Mùi ngò gai. Theo nam diễn viên, Ngọc Trinh là người chị thân thiết và cũng là ân nhân trong chặng đường làm nghề của anh.

Có con trai, bận chăm con vẫn tranh thủ bán cà phê, làm hàng online

Nếu trên sân khấu Hòa Hiệp là một diễn viên quen mặt, thì ngoài đời, cuộc sống của anh những năm gần đây có thêm một vai trò đặc biệt là làm cha.

Tháng 7/2025, Hòa Hiệp lần đầu công khai con trai Louis, tên thật Hải Nam. Nam diễn viên cho biết sự xuất hiện của con khiến cuộc sống của anh thay đổi đáng kể. Anh phải làm quen với việc chăm trẻ, pha sữa, tìm hiểu dinh dưỡng và nhiều đêm thức trắng khi con bị sốt.

Hòa Hiệp hiện là bố đơn thân, một mình nuôi con trai

Chuyện đời tư của Hòa Hiệp khá kín tiếng. Anh từng chia sẻ có một người bạn đời không hoạt động trong showbiz và cô không muốn xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau khi công khai, nam diễn viên lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái ngầm xác nhận anh và vợ đã đường ai nấy đi.

Hòa Hiệp cũng từng chia sẻ về những khó khăn khi làm cha đơn thân, đồng thời cho biết tiếng cười và từng bước trưởng thành của con là nguồn động lực để anh tiếp tục cố gắng.

Bên cạnh nghệ thuật, kinh doanh là công việc Hòa Hiệp theo đuổi nhiều năm. Theo nam diễn viên, anh bắt đầu bán trà sữa online từ năm 2018. Khi lượng khách tăng lên và nhiều người muốn gặp trực tiếp diễn viên, anh mở cửa hàng tại TP.HCM, sau đó phát triển thêm cơ sở khác.

Mô hình kinh doanh của Hòa Hiệp cũng dần mở rộng từ trà sữa sang nhiều món ăn, đồ ăn vặt. Đến năm 2023, anh tiếp tục xây dựng thương hiệu đồ ăn vặt, trong đó có món tàu hủ tươi. Anh từng trực tiếp vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, có những ngày thức khuya để hoàn tất công việc cho hôm sau.

Không chỉ làm nghệ thuật, nam diễn viên còn kinh doanh đồ ăn vặt

Những năm đầu kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Hòa Hiệp từng phải bù lỗ hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng vẫn tiếp tục vì đã đầu tư nhiều tiền bạc và công sức. Sau nhiều năm, hoạt động kinh doanh của anh đã ổn định hơn.

Mới đây, Hòa Hiệp tiếp tục thử sức với một mô hình gần gũi hơn. Anh mở hai xe cà phê trên cùng một tuyến phố ở phường Bình Thạnh, TP.HCM. Hai điểm bán khai trương ngày 25/9, phục vụ những thức uống quen thuộc như cà phê, matcha với mức giá từ khoảng 20.000 đồng.

Nam diễn viên cho biết ý tưởng kinh doanh đồ uống đã được anh ấp ủ từ lâu nhưng vì lịch trình nghệ thuật và công việc riêng nên đến nay mới có thể thực hiện. Mỗi điểm bán có khoảng 1-2 nhân viên.

Gần đây, Hòa Hiệp bán thêm cà phê vỉa hè

Đặc biệt, vào buổi sáng, khi lượng khách đông, Hòa Hiệp thường trực tiếp ra phụ pha chế. Với anh, việc xuất hiện tại xe cà phê không đơn thuần là bán hàng mà còn là cơ hội gặp gỡ những khán giả đã yêu mến mình nhiều năm.

Sau giờ cao điểm, nam diễn viên giao việc lại cho nhân viên để trở về với công việc bán hàng online, đi quay phim hoặc đến sân khấu. Anh cũng xác định giai đoạn đầu chưa đặt nặng doanh thu, thay vào đó chú trọng chất lượng đồ uống và trải nghiệm của khách.