Thu nhập của Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang kiếm tiền từ những nguồn nào?

Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, quê Bến Tre) từng theo học và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng trước khi quyết định rẽ hướng sang sáng tạo nội dung.

Khoai Lang Thang.

Anh bắt đầu làm nội dung từ khoảng đầu năm 2017, với nội dung ghi lại và chia sẻ những trải nghiệm đời thường và các chuyến đi. Từ những chuyến đi trong nước, Khoai dần mở rộng hành trình sang nhiều quốc gia, nhưng vẫn giữ cách kể chuyện đặc trưng: không quá chú trọng vào những điểm đến hào nhoáng mà dành nhiều thời lượng để tìm hiểu món ăn, cuộc sống, văn hóa và con người địa phương.

Sau gần một thập kỷ làm nghề, Khoai Lang Thang trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật ở mảng du lịch - ẩm thực. Tính đến tháng 9/2026, kênh YouTube Khoai Lang Thang có khoảng 3,54 triệu người đăng ký, TikTok hiện có khoảng 3,64 triệu người theo dõi.

Những con số này cho thấy một điều: sau gần 10 năm, "Khoai Lang Thang" không còn chỉ là tên một kênh YouTube. Đây đã trở thành một thương hiệu cá nhân có lượng khán giả lớn trên nhiều nền tảng. Và cùng với sự phát triển của kênh, nguồn thu của Khoai cũng không chỉ đến từ một nơi.

Trong một lần trả lời bình luận trên Threads với câu hỏi "Anh Khoai làm gì ra tiền để đi nhiều nơi trải nghiệm?",

Khoai Lang Thang cho biết khi bắt đầu xây dựng kênh Khoai Lang Thang, anh có khoảng 30 triệu đồng tiền để dành. Số tiền này được dùng để mua một chiếc máy quay cũ. Những nội dung đầu tiên cũng được thực hiện theo cách tiết kiệm nhất có thể, từ quay ở sở thú, quay xe chuối chiên cho đến việc lựa chọn những nhà nghỉ nhỏ trong các chuyến đi.

Khoai cũng cho biết mình may mắn có nhiều bạn bè hỗ trợ trong công việc. Khi kênh dần phát triển, anh bắt đầu có nhãn hàng tài trợ và tiền từ lượt xem, sau đó tiếp tục đầu tư thêm cho công việc.

“Lúc làm kênh Khoai Lang Thang thì anh có cỡ 30 triệu tiền để dành, anh mua máy quay cũ, quay Sở Thú, quay xe chuối chiên, tiết kiệm thì ở nhà nghỉ nhỏ. May mắn anh có nhiều bạn bè hỗ trợ trong công việc nữa, rồi kênh phát triển, có nhãn hàng tài trợ, có tiền từ lượt xem, rồi anh đầu tư dần thêm”, anh chia sẻ.

Có thể thấy, thu nhập của Khoai Lang Thang đến từ nhiều nguồn, trong đó có YouTube, Facebook và quảng cáo. Hiện kênh YouTube có khoảng 3,54 triệu người đăng ký, TikTok hơn 3,6 triệu người theo dõi, giúp anh tiếp cận lượng khán giả lớn trên nhiều nền tảng.

Anh chàng trở hữu lượng follower lớn trên mạng xã hội với những content về du lịch, trải nghiệm.

Trong đó, YouTube là nền tảng gắn bó với anh từ những ngày đầu. Doanh thu có thể đến từ quảng cáo trên video, nhưng con số thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố và Khoai chưa từng công khai cụ thể.

Bên cạnh nguồn thu từ các nền tảng, quảng cáo và hợp tác với nhãn hàng cũng là một phần trong thu nhập của Khoai Lang Thang. Chính anh từng chia sẻ rằng công việc làm nội dung giúp mình tích lũy thêm nhiều kỹ năng như dựng video, viết kịch bản, sản xuất nội dung quảng cáo..., từ đó có thể kiếm tiền từ nhiều công việc khác nhau.

Với lượng người theo dõi lớn trên YouTube, TikTok và Facebook, Khoai có thể tham gia nhiều hình thức hợp tác thương mại như sản xuất nội dung cho thương hiệu, đồng hành trong các chiến dịch, xuất hiện tại sự kiện, quảng bá trên mạng xã hội hoặc đảm nhận vai trò đại sứ.

Khoai Lang Thang nhận quảng cáo cho các nhãn hàng, đi sự kiện, đại diện thương hiệu,...

Khoai từng cho biết có thời điểm tiền quảng cáo mang về cho anh nhiều hơn công việc làm YouTuber. Tuy nhiên, anh không công khai mức phí của từng hợp đồng cũng như tổng thu nhập từ quảng cáo và nhãn hàng.

Nhìn lại hành trình gần 10 năm, nguồn tiền của Khoai cũng thay đổi theo quá trình phát triển công việc. Ban đầu, anh dùng tiền làm thêm và khoản tiết kiệm để đi du lịch, sau đó dành khoảng 30 triệu đồng mua máy quay cũ để bắt đầu làm kênh.

Khi kênh phát triển, anh có thêm tiền từ lượt xem, nhãn hàng tài trợ và các công việc liên quan đến kỹ năng sáng tạo nội dung. Đến nay, với hàng triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng, hệ thống thu nhập của Khoai đã không còn phụ thuộc vào một nguồn duy nhất.

Dù vậy, Khoai chưa từng công khai con số thu nhập cụ thể theo tháng hay theo năm. Điều anh từng xác nhận là thu nhập hiện tại cao hơn thời còn làm kỹ sư và có những giai đoạn tiền quảng cáo mang về nhiều hơn tiền từ công việc YouTuber.

Ảnh: FBNV.