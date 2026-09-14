Đi họp phụ huynh, hàng chục người không được vào trường: Hiệu trưởng giải thích, nhiều người không đồng tình

Hiệu trưởng nhà trường xin lỗi phụ huynh, tuy nhiên lãnh đạo nhà trường cho hay, việc phụ huynh đến sau thời điểm bắt đầu cuộc họp thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với nhà trường.

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Phước Thắng, TP.HCM), nhà trường đã thông báo lịch gồm 2 cuộc họp trong cùng buổi sáng ngày 13/9. Cuộc họp thứ nhất diễn ra từ 7h-8h sáng, giữa phụ huynh toàn trường với Ban giám hiệu. Sau đó, từ 8h-9h30' là cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm từng lớp.

Do bận việc nên một số phụ huynh không tham dự cuộc họp đầu tiên và chỉ đến tham dự buổi hợp thứ hai. Tuy nhiên khi đến trường tham dự, thì cổng trường đã bị khóa và họ không thể vào trong. Tại cổng trường thời điểm đó, có hơn 50 phụ huynh rơi vào tình cảnh tương tự.

Một số phụ huynh bức xúc bỏ về, khoảng 30 người tiếp tục ở lại và đề nghị được gặp hiệu trưởng để làm rõ. Sau đó, nhà trường mời các phụ huynh vào một phòng học để trao đổi. Lúc này, Công an phường Phước Thắng cũng có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự.

Nhiều phụ huynh đi họp nhưng không được vào trong với lý do đến trễ. (Ảnh: SGGP)

Tuổi Trẻ dẫn thông tin buổi làm việc, hiệu trưởng cho biết thông qua các buổi họp, trường mong muốn truyền đạt đến phụ huynh những cam kết, những phần việc sẽ triển khai trong năm học mới. Hiệu trưởng cũng gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh, đồng thời cho biết nội dung cuộc họp sẽ được giáo viên chủ nhiệm thông báo lại cho phụ huynh, đề nghị các phụ huynh đừng quá bức xúc.

Tuy nhiên, lãnh đạo trường cũng cho rằng việc các phụ huynh đến trễ là thiếu tôn trọng đối với nhà trường. Sau buổi làm việc, các giáo viên chủ nhiệm trao đổi riêng với từng phụ huynh còn ở lại trường.

Lời giải thích của hiệu trưởng khiến nhiều phụ huynh không đồng tình. Tờ Sài Gòn Giải phóng (SGGP) thông tin, một số phụ huynh cho rằng họ không đến họp muộn, mà chỉ để tham dự cuộc họp thứ hai với giáo viên chủ nhiệm, bắt đầu từ 8h theo lịch đã được thông báo.

Cụ thể, một phụ huynh tên Tr. chia sẻ trên SGGP rằng chị từ TP.HCM trở về từ 5h sáng để kịp cuộc họp lúc 7 giờ. Chị đến đúng giờ và tham dự cuộc họp đầu tiên. Sau đó, chị ra ngoài để photo bổ sung hồ sơ cho con. Thế nhưng khi quay lại lúc 7h50' thì cổng trường đã khóa, chị không được vào trong.

Liên quan tới vụ việc trên, trong ngày 14/9, thông tin trên Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Phước Thắng (TP.HCM) cho hay đã nắm được vụ việc Trường THPT Nguyễn Khuyến đóng cổng, hàng chục phụ huynh không được vào dự họp vì đến trễ.

Theo vị lãnh đạo này, Trường THPT Nguyễn Khuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quản lý chuyên môn. Tất cả nội dung lãnh đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của trường thuộc thẩm quyền của sở. Về địa phương, sau khi nắm bắt sự việc, phường đã chỉ đạo công an bảo đảm an ninh trật tự.

Vụ việc liên quan một số phụ huynh đến dự cuộc họp đầu năm trễ giờ, trong khi nhà trường muốn tổ chức cuộc họp nghiêm túc. Hiệu trưởng muốn gặp tất cả phụ huynh trước để trao đổi về quan điểm và các nội dung liên quan trong năm học mới trước khi phụ huynh họp với giáo viên chủ nhiệm… Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, mọi việc đã quay trở lại bình thường sau đó.