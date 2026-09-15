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Thu nhập của Hoàng Thùy Linh

Kim Linh
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Sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh xây dựng được vị trí vững chắc trong thị trường giải trí Việt Nam với vai trò ca sĩ, diễn viên. Nhờ đó, nữ ca sĩ có nhiều nguồn thu từ biểu diễn, nền tảng số và những hợp tác thương mại.

Thu nhập từ hoạt động nghệ thuật và nền tảng số

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám một thời Nhật ký Vàng Anh. Năm 2010, cô ra mắt album đầu tay, mở đầu hành trình hoạt động âm nhạc với nhiều sản phẩm được đầu tư bài bản và mang dấu ấn cá nhân.

Nữ ca sĩ dần định hình phong cách với loạt ca khúc kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam cùng âm nhạc điện tử hiện đại như Bánh trôi nước, Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ, Gieo quẻ… Các sản phẩm giúp cô tạo dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc Việt, đồng thời nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn qua nhiều giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards (MAMA), Làn sóng xanh, Giải Cống hiến…

Trong đó, See tình là một trong những ca khúc nổi bật nhất trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh khi được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi và yêu thích tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

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Hoàng Thùy Linh có sự nghiệp âm nhạc thành công, tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả

Thành công của loạt hit giúp Hoàng Thùy Linh trở thành gương mặt được săn đón trên thị trường biểu diễn. Cô được cho là có mức cát-xê thuộc nhóm cao của showbiz Việt, góp mặt tại nhiều sự kiện của các nhãn hàng lớn với vai trò đại sứ thương hiệu, gương mặt quảng bá cho các chiến dịch. Hoàng Thùy Linh tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp - Vietnamese Concert vào năm 2023, thu hút 7.000 khán giả, sau đó phát hành phim tài liệu âm nhạc xoay quanh dự án này.

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Năm 2020, nữ ca sĩ gây chú ý khi tiết lộ mẹ là người giữ toàn bộ tài sản của cô. Hoàng Thùy Linh cảm thấy hạnh phúc khi mẹ luôn ủng hộ mọi dự án và sẵn sàng đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc của con gái. “Mẹ chính là người cầm hết tiền của tôi, chẳng may mẹ mà giận tôi rồi đuổi tôi ra đường, tôi thành người vô sản luôn. Tôi không đứng tên một cái gì hết", nữ ca sĩ bộc bạch.

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Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại các show diễn quy mô lớn

Với loạt bản hit trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh có thêm nguồn thu từ việc khai thác các sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số. Kênh YouTube của nữ ca sĩ hiện có khoảng 1,57 triệu người đăng ký và tổng cộng hơn 826 triệu lượt xem.

Theo Social Blade, kênh Youtube có thể đem về cho giọng ca See tình 2.400 - 38.000 USD/tháng (62 - 987 triệu đồng), 17.000 - 268.000 USD/năm (441 - 6,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây là số liệu ước tính từ bên thứ ba dựa trên dữ liệu công khai, không phải khoản tiền thực tế Hoàng Thùy Linh nhận được.

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Khối tài sản đáng chú ý

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh tích lũy được khối tài sản đáng nể với bất động sản, xe sang và nhiều món đồ hiệu. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về căn penthouse 2 tầng rộng khoảng 400 m² tại TP.HCM. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy hai gam màu đen và trắng làm chủ đạo, trưng bày nhiều tranh, tác phẩm nghệ thuật và các giải thưởng của cô.

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Không gian bên trong nhà Hoàng Thuỳ Linh

Bên cạnh căn hộ tại TP.HCM, Hoàng Thùy Linh còn xây dựng một căn biệt thự dành tặng bố mẹ tại Tam Đảo. Cơ ngơi nằm giữa không gian nhiều cây xanh, có khuôn viên rộng và được thiết kế theo hướng gần gũi với thiên nhiên. Hoàng Thùy Linh cho biết chính bố cô là người thiết kế căn nhà. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là chốn tụ họp của gia đình, bạn bè nữ ca sĩ với những bữa tiệc nướng ngoài trời.

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Không những vậy, giọng ca sinh năm 1988 còn được mệnh danh là "tay chơi hàng hiệu" đình đám của làng giải trí Việt khi thường xuyên diện đồ xa xỉ và nhiều lần xuất hiện cùng các mẫu xe sang.

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Tags

Hoàng Thùy Linh

ca sĩ

nền tảng số

Youtube

thu nhập

sao Việt

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