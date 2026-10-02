Thu nhập của "đối thủ" bé Xuân Mai 1 thời

Cho đến hiện tại, cô và Xuân Mai vẫn được gọi là 2 "đối thủ tuổi thơ" của nhau.

Từng là một trong những sao nhí nổi tiếng cùng thời Xuân Mai, Xuân Nghi hiện có cuộc sống và sự nghiệp rất khác trước. Ngoài việc trở lại sân khấu, nữ ca sĩ còn có nền tảng kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông - marketing, tham gia các hoạt động thương mại và tiếp tục tự sản xuất những dự án âm nhạc riêng.

Từng được xem là "đối thủ" của Xuân Mai

Xuân Nghi sinh năm 1994, là con gái của nhạc sĩ Duy Thoán và ca sĩ Minh Ngọc. Cô đi hát từ nhỏ và từng là một trong những gương mặt quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X thông qua các album, chương trình dành cho thiếu nhi.

Cũng chính vì nổi tiếng từ sớm, Xuân Nghi thường xuyên được đặt cạnh Xuân Mai - một trong những giọng ca nhí đình đám nhất cùng thời. Hai cái tên từng nhiều lần bị khán giả đưa lên bàn cân về độ nổi tiếng, phong cách và sự nghiệp.

Tuy nhiên, Xuân Nghi từng khẳng định giữa hai người không tồn tại sự cạnh tranh như nhiều người nghĩ.

Khi tham gia chương trình Vang bóng một thời năm 2019, Xuân Nghi cho biết thời điểm Xuân Mai nổi tiếng, cô vẫn chủ yếu tham gia minh họa. Sau khi Xuân Mai sang Mỹ, Xuân Nghi mới bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn. Nữ ca sĩ nói bản thân cảm thấy "may mắn, vinh dự" khi được xếp ngang hàng với Xuân Mai và cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt.

Đến năm 2026, câu chuyện "đối thủ tuổi thơ" một lần nữa được nhắc đến khi hai người bất ngờ tái hợp trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu. Xuân Mai và Xuân Nghi từng bị truyền thông, dư luận đặt lên bàn cân từ bé nhưng thực tế có mối quan hệ thân thiết. Sau hơn 10 năm ít liên lạc, cả hai đã dành khoảng một tuần ở cùng nhau để làm nhạc và quay hình cho dự án mới.

Khác với tuổi thơ gắn với ánh đèn sân khấu, hành trình trưởng thành của Xuân Nghi lại trải qua không ít giai đoạn khó khăn về công việc và tài chính.

Từng thất nghiệp 6 tháng, làm cùng lúc nhiều công việc ở Mỹ

Năm 2010, Xuân Nghi theo gia đình sang Mỹ. Sau đó, cô theo học các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp âm nhạc, sản xuất và marketing tại University of Southern California.

Cuộc sống ở Mỹ cũng khiến nữ ca sĩ phải học cách tự lập. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, Xuân Nghi cho biết từng có khoảng 6 tháng thất nghiệp trong thời gian dịch Covid-19 và gặp khó khăn về tài chính. Trước đó, cô đã dốc phần lớn nguồn lực để trở lại Việt Nam phát hành một số ca khúc nhưng kết quả không như kỳ vọng.

Sau quãng thời gian này, Xuân Nghi cùng lúc đảm nhận nhiều công việc. Cô tiết lộ từng làm marketing cho một công ty công nghệ tại Mỹ, quản lý âm nhạc tại một công ty giải trí phục vụ cộng đồng người Việt trẻ ở hải ngoại, đồng thời làm marketing cho các nhãn hàng.

Đến năm 2024, Xuân Nghi đã trở thành CEO một công ty truyền thông. Đáng chú ý, nữ ca sĩ từng thừa nhận những lần trở về Việt Nam tung MV trước đây không đem lại lợi nhuận. Cô phải lấy tiền từ các nguồn khác, trong đó có doanh thu công ty marketing, để bù vào chi phí sản xuất âm nhạc.

Thông tin này cho thấy trong một giai đoạn dài, ca hát không phải nguồn tài chính chính của Xuân Nghi. Ngược lại, chính công việc kinh doanh và marketing lại trở thành nền tảng giúp cô tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Đầu năm 2025, nữ ca sĩ cho biết đã trở về Việt Nam để gây dựng lại sự nghiệp. Chính cô từng kể, trước đây bản thân "khá chật vật mưu sinh để có vốn đầu tư cho sản phẩm", làm gì cũng phải cân đo chi phí. Tuy nhiên, cô cho biết hiện bản thân đã có nền tảng tài chính vững vàng hơn, từ đó có thêm sự tự do khi làm nghệ thuật.

Hiện nguồn thu không chỉ đến từ ca hát

Sau Chị đẹp đạp gió 2024, Xuân Nghi xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu, tham gia concert, sự kiện và tiếp tục phát hành sản phẩm mới. Tháng 7/2026, cô giới thiệu mini album LET'S NEVER GIVE A SH**, dự án được chuẩn bị trong khoảng hai năm.

Hoạt động biểu diễn vì vậy có thể trở thành một trong những nguồn thu từ nghề của Xuân Nghi hiện nay. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa từng công bố cụ thể mức cát-xê mỗi show, vì vậy hiện chưa có cơ sở để xác định cô kiếm bao nhiêu từ sân khấu.

Bên cạnh ca hát, Xuân Nghi còn tham gia các hoạt động hợp tác thương hiệu. Chẳng hạn, case study của BSI Awards ghi nhận cô là gương mặt trung tâm trong chiến dịch Chickenjoy x Xuân Nghi của Jollibee Việt Nam, triển khai từ tháng 7/2025 đến đầu năm 2026. Chiến dịch bao gồm sản phẩm âm nhạc, nội dung mạng xã hội, dance challenge và các hoạt động gặp gỡ người hâm mộ.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có khả năng tạo nguồn thu từ sáng tác, sản xuất và khai thác các sản phẩm âm nhạc. Những năm ở Mỹ, Xuân Nghi từng làm nhiều công việc liên quan tới sản xuất, kỹ thuật âm thanh, luật bản quyền âm nhạc và quản lý nghệ sĩ. Hiện cô xác định viết nhạc và ca hát vẫn là hướng đi muốn tiếp tục lâu dài.

Cuối tháng 9/2026, Xuân Nghi cũng chia sẻ rằng từng phải làm nhiều công việc truyền thông, marketing để đảm bảo cuộc sống, trước khi cơ hội từ Chị đẹp đạp gió giúp cô tìm lại động lực với nghệ thuật.

Ở tuổi 32, Xuân Nghi đã bước sang một giai đoạn mới khi kết hôn với Nhật Minh, một kỹ sư công nghệ. Llễ cưới của cặp đôi diễn ra cuối tháng 6/2026.

Dù chưa tiết lộ cụ thể thu nhập hay cát-xê hiện tại, bức tranh nghề nghiệp của Xuân Nghi cho thấy nguồn tài chính của cô không còn phụ thuộc vào một công việc duy nhất. Từ kinh doanh, marketing đến biểu diễn, hợp tác thương hiệu và sản xuất âm nhạc, "đối thủ" Xuân Mai một thời hiện sở hữu nhiều hướng phát triển nghề nghiệp song song.

Ảnh FBNV