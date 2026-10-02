Cô gái Nga phải lòng sếp người Việt chỉ sau vài ngày, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn nảy lửa vì 1 chuyện

Sau khi dẫn Elena đi thuê nhà mà không tìm được căn hộ ưng ý, anh Thức đã ngỏ ý rủ Elena về ở cùng.

Yêu nhau sau 3 ngày ở chung nhà

Cách đây hơn 2 năm, anh Trương Chính Thức (quê Hòa Bình, hiện là nhân viên văn phòng) đang vận hành một Trung tâm tiếng Anh và cần tuyển giáo viên tiếng Anh. Lúc này, Vasileva Elena (quốc tịch Nga, giáo viên dạy tiếng Anh online) đã ứng tuyển và đến phỏng vấn.

Tại buổi phỏng vấn, anh Thức trực tiếp tham gia. Thấy Elena có năng lực, phù hợp với công việc nên anh đồng ý tuyển cô. Chia sẻ ấn tượng ban đầu về đối phương, anh Thức bộc bạch bản thân thấy Elena rất xinh. Trong khi đó, Elena thì cảm thấy bất ngờ vì hôm đó, cô diện một bộ trang phục phù hợp với môi trường công sở trong khi anh Thức mặc một bộ quần áo, đội mũ in hình khủng long.

Anh Thức và Elena.

Thời điểm đó Elena lưu trú tại một khách sạn. Cô muốn tìm thuê một căn hộ để tiết kiệm chi phí và anh Thức đã giúp cô làm việc này. Cả 2 đi tìm thuê nhà cùng nhau song sau vài ngày mà chưa tìm được một căn hộ ưng ý. Xuất phát từ ý tốt, anh Thức ngỏ ý rủ Elena về ở nhà mình ở tạm trong thời gian chờ thuê được căn hộ vì “nhà anh có nhiều phòng”. Sau khi suy nghĩ, Elena đồng ý.

Trong thời gian ở chung, anh Thức thấy Elena xinh đẹp hơn anh vẫn nghĩ. Cả 2 cùng nhau ăn cơm, đi dạo xung quanh tòa nhà.

Đến ngày thứ 3, họ cùng bạn bè tổ chức một bữa tiệc. Cả 2 có uống một chút rồi vào chung một phòng và xem phim cùng nhau. Elena thừa nhận, cô thấy vui khi có người hỗ trợ, quan tâm đến mình và đã sớm có tình cảm với chàng trai người Việt.

Vài ngày sau, anh Thức chính thức tỏ tình và nhận được cái gật đầu của Elena. Cô gái Nga cảm thấy anh Thức là một người đàn ông vừa đẹp trai, thông minh lại tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào cô cần. “Anh là người đàn ông mà tôi có thể dựa vào”, Elena nói. Nửa năm sau, Elena mang thai. Ban đầu, họ cũng có phần lo lắng nhưng khi thông báo với 2 bên gia đình và được mọi người ủng hộ thì cả 2 rất vui và hạnh phúc.

Sau nửa năm hẹn hò, cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng.

Sau đó, cặp đôi tổ chức đám cưới ở Việt Nam. Mẹ và bạn thân của Elena cũng từ Nga sang tham dự. Cô gái người Nga rất ngạc nhiên vì đám cưới ở Việt Nam rất khác đám cưới tại quê nhà. Ở Nga, đám cưới thường chỉ diễn ra trong 1 ngày và có nhiều hoạt động để mọi người cùng tham gia, chẳng hạn như cùng nhau nhảy múa, tham gia các trò chơi tập thể, không khí rất vui vẻ và sôi động.

Trong khi đó, đám cưới ở Việt Nam thường diễn ra trong 2 ngày. Mọi người chủ yếu ngồi ăn uống, hát karaoke. Vào ngày cưới của Thức và Elena, ai cũng tò mò muốn xem cô dâu nước ngoài sẽ như thế nào nên khách mời đến dự rất đông. Điều này khiến cô gái Nga bất ngờ vì không hiểu sao đám cưới lại có nhiều người như vậy.

Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu

Sau đám cưới, vợ chồng anh Thức tiếp tục sống và làm việc ở Hà Nội. Thời điểm cô sinh con, mẹ chồng từ quê ra Hà Nội hỗ trợ chăm sóc. Lúc này, những khác biệt về văn hóa đã khiến mẹ chồng nàng dâu nảy sinh mâu thuẫn.

Vợ chồng anh Thức và Elena hạnh phúc bên con trai kháu khỉnh.

Kể lại câu chuyện này, anh Thức bộc bạch mẹ anh rất quan tâm đến con dâu và cháu. Theo truyền thống của người Việt Nam thì khoảng thời gian sau sinh, người mẹ cần dành thời gian nghỉ ngơi, kiêng cữ, giữ gìn sức khỏe. Trong khi đó, Elena thì muốn để mọi thứ tự nhiên, cho con ra ngoài chơi, người mẹ cũng thoải mái, bình thường, không cần phải kiêng cữ gì.

Chính vì thế, sự quan tâm, lo lắng của mẹ chồng lại khiến Elena cảm thấy hơi gò bó. Khi mâu thuẫn lên cao trào, 2 mẹ con đã cãi nhau khiến anh Thức ở giữa cũng rất khó xử.

Theo thời gian, 2 vợ chồng cố gắng chăm sóc con cái, mẹ dần hiểu về con dâu và Elena cũng hiểu văn hóa Việt Nam, hiểu tấm lòng của mẹ. Đến giờ thì mọi thứ đã ổn hơn, nếu trước đây 2 mẹ con khó nói chuyện thì bây giờ họ đã có nhiều khoảnh khắc vui vẻ, ôm, hôn, đi chơi cùng nhau.

Sau hơn 2 năm, hiện vợ chồng anh Thức đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Elena cũng đang học tiếng Việt.

Cặp đôi đang tận hưởng những tháng ngày hôn nhân hạnh phúc.

Mong muốn của anh Thức là vợ sẽ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, để biết rằng có những điều bố mẹ chỉ dẫn, mong con cái làm theo là vì nó tốt, mọi người đều muốn tốt cho 2 vợ chồng. Elena cũng là một cô gái rất tình cảm và quan tâm đến mọi người, và anh Thức mong bà xã sẽ dành thời gian quan tâm đến bố mẹ và gia đình chồng nhiều hơn nữa.

Trong thời gian tới, cả hai cố gắng chăm sóc thật tốt cho con, phát triển công việc. Họ dự định sớm có em bé thứ 2, đồng thời mong có cơ hội tổ chức đám cưới ở Nga để người thân, bạn bè của Elena có thể đến chung vui, chúc phúc cho 2 vợ chồng. Cặp đôi cũng hy vọng mỗi năm có thể sang Nga thăm người thân 1-2 lần để trải nghiệm văn hóa ở xứ Bạch Dương cũng như để anh Thức có thời gian gần gũi với gia đình vợ nhiều hơn.

“Về phần 2 vợ chồng thì cứ hạnh phúc như bây giờ”, cặp đôi hạnh phúc bày tỏ.

Nguồn: Thám tử hôn nhân, Ảnh: FBNV