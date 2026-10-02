Thu nhập của Độ Mixi

Độ Mixi là một trong những streamer có lượng người theo dõi lớn tại Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động, kênh YouTube MixiGaming hiện sở hữu hơn 8,3 triệu người đăng ký.

Độ Mixi, tên thật Phùng Thanh Độ, là một trong những streamer có lượng người theo dõi lớn tại Việt Nam. Trước khi được biết đến rộng rãi, Độ Mixi từng có thời gian làm công việc văn phòng. Sau đó, nhờ niềm yêu thích với game và khả năng trò chuyện duyên dáng, anh dần xây dựng được cộng đồng người xem đông đảo.

Sự nghiệp của Độ Mixi gắn liền với việc livestream game. Ban đầu, anh được biết đến qua các nội dung chơi game bắn súng, đặc biệt là những tựa game có tính cạnh tranh cao như CS, PUBG. Nhờ cách nói chuyện tự nhiên, hài hước và khả năng tương tác tốt với khán giả, kênh của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo thời gian, Độ Mixi mở rộng nội dung sang nhiều định dạng khác như reaction, vlog, chia sẻ đời sống, các buổi tâm sự và nội dung giải trí xoay quanh cộng đồng người hâm mộ. Kênh YouTube MixiGaming được thành lập từ tháng 11/2012 và trở thành một trong những kênh gắn liền với tên tuổi của nam streamer.

Trong quá trình hoạt động, Độ Mixi từng có thời gian livestream trên NimoTV, một nền tảng phát trực tiếp dành cho game và nội dung giải trí. Tuy nhiên, tháng 4/2025, anh thông báo kết thúc hợp tác với NimoTV vào cuối tháng và cho biết sẽ quay trở lại livestream trên YouTube.

Sau khi trở lại YouTube, các buổi livestream tiếp tục là một phần quan trọng trong hoạt động của MixiGaming. Theo lịch được đăng trên kênh chính thức, Độ Mixi thường bắt đầu livestream vào 22h22 và kéo dài đến 3h sáng hôm sau, nghỉ thứ Tư và Chủ Nhật. Riêng thứ Bảy, khung giờ được công bố là từ 23h đến 3h sáng.

Kênh YouTube của Độ Mixi (Ảnh: Chụp màn hình)

Dữ liệu Social Blade cho biết, MixiGaming hiện có khoảng 8,36 triệu người đăng ký. Nền tảng này từng ghi nhận kênh vượt 4,5 tỷ lượt xem, với khoảng 4.000 video. MixiGaming đạt mốc 1 triệu người đăng ký vào năm 2019 và 5 triệu người đăng ký vào năm 2021. Đến tháng 3/2025, kênh tiếp tục cán mốc 8 triệu người đăng ký.

Livestream cũng là hoạt động xuyên suốt gắn với kênh YouTube của Độ Mixi. Theo lịch được đăng trên kênh chính thức, anh thường bắt đầu livestream vào khoảng 22h22 và kéo dài đến 3h sáng hôm sau, nghỉ thứ Tư và Chủ Nhật. Riêng thứ Bảy, khung giờ được công bố là từ 23h đến 3h sáng.

Lượng thời gian phát sóng này cũng đi cùng khả năng thu hút người xem lớn. Theo thống kê của Streams Charts, trong nửa đầu năm 2026, MixiGaming đạt 12,62 triệu giờ xem, trong khi tổng thời gian phát sóng khoảng 395 giờ, tính từ ngày 1/1 đến 30/6. Đây là một trong những kênh có lượng giờ xem cao trong nhóm streamer được nền tảng này thống kê.

Bảng xếp hạng 10 streamer Việt có lượng giờ xem cao nhất từ ngày 1/1 đến 30/6/2026 do Streams Charts công bố (Nguồn: Streams Charts)

Với quy mô lớn của kênh, thu nhập từ YouTube là một trong những thông tin được quan tâm. Theo Social Blade, mức thu nhập ước tính của MixiGaming được tính dựa trên lượng lượt xem ghi nhận trong từng ngày. Chẳng hạn, ngày 1/10/2026, kênh có hơn 2,61 triệu lượt xem, tương ứng mức thu nhập ước tính 654-10.000 USD, khoảng 17-260 triệu đồng.

Mức ước tính cũng biến động đáng kể theo lượng người xem. Ngày 29/9, MixiGaming ghi nhận gần 3,97 triệu lượt xem, tương ứng mức Social Blade ước tính khoảng 992-16.000 USD.

Các con số trên là ước tính của Social Blade dựa trên dữ liệu hoạt động công khai của kênh, không phải khoản tiền Độ Mixi công bố hay số tiền được YouTube xác nhận. Thu nhập thực tế có thể khác tùy tỷ lệ lượt xem được kiếm tiền, thị trường người xem và nhiều yếu tố khác.

Bên cạnh YouTube, Độ Mixi còn có các nguồn thu khác như tiền donate từ người xem, quảng cáo và hoạt động kinh doanh. Anh sở hữu MixiShop, thương hiệu kinh doanh các sản phẩm mang dấu ấn MixiGaming, đồng thời tham gia một số dự án trong lĩnh vực ăn uống cùng những streamer khác.

Cuối năm 2024, Độ Mixi thành lập Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming với vốn điều lệ 500 triệu đồng. Công ty này hoạt động đa ngành nghề. Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, doanh nghiệp của streamer này còn đăng ký kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác như sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.