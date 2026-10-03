Thu nhập của con trai bà Tân Vlog

Hai người con trai của bà Tân là những người đồng hành, hỗ trợ đắc lực đằng sau thành công trong các video của mẹ.

Bà Tân Vlog cùng 2 người con trai

Bà Tân Vlog (tên thật là Nguyễn Thị Tân) một hiện tượng mạng từng bùng nổ truyền thông vào năm 2019 với kênh YouTube chuyên sản xuất các video nấu các món "siêu to khổng lồ" cùng những câu chào mộc mạc đã trở thành thương hiệu cho đến tận bây giờ.

Bà Tân có hai người con trai là Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1994). Cả hai người con của bà đều đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, sở hữu các kênh YouTube riêng và đồng thời là những người đồng hành, hỗ trợ đắc lực đằng sau thành công trong các video của mẹ.

Con trai cả Nguyễn Văn Hưng được biết đến là người đặt nền móng và trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, kịch bản cho kênh của mẹ ngay từ những ngày đầu. Hai kênh YouTube có lượt đăng ký cao nhất của Nguyễn Văn Hưng là Hưng Vlog (3,29 triệu người đăng ký) và Hưng Troll (1,53 triệu người đăng ký). Hiện tại, cả hai kênh này vẫn được anh đăng tải video đều đặn.

Theo số liệu từ Social Blade, kênh Hưng Vlog tích lũy khoảng trên 143 triệu lượt xem với 699 video. Dữ liệu ghi nhận ngày 2/10/2026 cho thấy, kênh đạt 145.205 lượt xem trong ngày, mang về nguồn thu nhập ước tính từ 36 USD đến 2.800 USD (khoảng 935.000 đồng đến 72,7 triệu đồng)

Ước tính của Social Blade về thu nhập trên kênh Hưng Vlog

Cũng theo tính toán từ nền tảng này, kênh Hưng Troll đạt khoảng hơn 356 triệu lượt xem trên tổng số 740 video được đăng tải. Trong ngày 2/10/2026, kênh ghi nhận 142.326 lượt xem, ước tính thu nhập từ 36 USD đến 2.700 USD (khoảng 935.000 đồng đến 70,1 triệu đồng)

Tuy nhiên, lượt xem hiển thị của hai kênh này ghi nhận con số âm trong các ngày 25/9 và 1/10, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc hệ thống Social Blade tính toán tổng thu nhập của 2 kênh trong 30 ngày gần nhất.

Bên cạnh con trai cả Hưng Vlog, người con trai thứ hai của bà Tân là Nguyễn Văn Hậu cũng từng sáng tạo nội dung trên kênh YouTube Hậu Troll. Video cuối cùng được Hậu đăng tải trên kênh này đã từ 3 năm trước.

Hiện tại, Nguyễn Văn Hậu chủ yếu hoạt động trên trang Facebook và TikTok cá nhân.

Ước tính của Social Blade về thu nhập trên kênh Hậu Troll

Theo ước tính của Social Blade, tổng lượt xem trên kênh Hậu Troll đạt hơn 14,8 triệu lượt với 86 video được đăng tải. Dù đã ngừng cập nhật nội dung từ lâu, kênh vẫn có thêm khoảng 100 lượt đăng ký và 53.000 lượt xem trong 30 ngày qua.

Social Blade tính toán thu nhập ước tính của kênh dao động từ 13 USD đến 1.000 USD (khoảng 337.000 đồng đến 25,9 triệu đồng) mỗi tháng và khoảng 85 USD đến 6.500 USD (khoảng 2,2 triệu đến 168,8 triệu đồng) mỗi năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các con số trên hoàn toàn là ước tính độc lập của Social Blade dựa trên dữ liệu công khai, không phải số liệu do Nguyễn Văn Hưng hay Nguyễn Văn Hậu công bố, cũng như chưa từng được YouTube xác nhận.

Thu nhập thực tế trên YouTube phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ lượt xem được bật kiếm tiền, thị trường khán giả, chính sách của YouTube và nhiều yếu tố thương mại khác.