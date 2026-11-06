Thu nhập 57 triệu, mua nhà trả góp 19 triệu/tháng vẫn cố vay mua ô tô: Giờ thất nghiệp đành bán xe

Cùng lúc gánh cả nợ mua nhà lẫn mua ô tô là áp lực không nhỏ.

Vay tiền mua ô tô vốn không phải chuyện lạ, đa số mọi người thường nghĩ rằng nếu khoản vay không quá lớn so với thu nhập hoặc với giá trị chiếc xe, việc trả nợ nhiều khi “chẳng thành vấn đề”. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì chúng ta kỳ vọng.

Ngày 26/10 vừa qua, Wen - Chủ một xưởng ô tô chuyên thu mua lại xe cũ ở Nam Ninh (Trung Quốc), đã chia sẻ câu chuyện phải bán xe gấp của một cặp vợ chồng. Bài đăng của Wen sau đó đã viral, khiến nhiều người phải nghĩ lại về việc vay tiền mua ô tô.

Theo lời Wen kể lại, người vợ của chủ xe này tìm đến ông vì muốn bán gấp chiếc ô tô do áp lực tài chính ngày càng lớn. Dù khoản vay mua xe chỉ còn 38.274,88 NDT (khoảng 145 triệu đồng), số tiền trả góp hàng tháng vẫn trở thành gánh nặng đối với gia đình.

Trước khi mọi chuyện trở nên khó khăn, tổng thu nhập từ lương của hai vợ chồng là 15.000 NDT/tháng (khoảng 57 triệu đồng). Trong đó, mức lương của người chồng là 9.000 NDT (khoảng 34,1 triệu đồng), 6.000 NDT (khoảng 22,7 triệu đồng) là lương của người vợ. Gia đình đang phải trả khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 18,9 triệu đồng) cho khoản vay mua nhà. Ngoài ra, tiền trả góp ô tô, nhiên liệu, bảo hiểm và bảo dưỡng cũng chiếm một phần đáng kể trong ngân sách.

Chiếc ô tô mà cặp vợ chồng nhờ Wen bán gấp

Người vợ cho biết trước đây khi chồng còn khỏe mạnh, việc trả những khoản nợ này không hẳn là áp lực quá lớn. Tuy nhiên gần đây, chồng cô lâm bệnh, không thể đi làm nên tình hình ngày càng căng thẳng hơn. Trước áp lực tài chính, hai vợ chồng quyết định bán ô tô, đồng thời ủy quyền cho Wen toàn quyền giải quyết việc thanh lý chiếc xe.

Để có thể hoàn tất giao dịch, Wen đã liên hệ với ngân hàng và thanh toán toàn bộ khoản vay mua ô tô còn lại thay cho chủ xe. Số tiền ông bỏ ra là 38.274,88 NDT (khoảng 145 triệu đồng). Sau khi trừ các chi phí liên quan, số tiền thu được từ việc bán xe sẽ được chuyển lại cho vợ của chủ xe.

Tuy nhiên, quá trình xử lý không diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Dù đã thanh toán khoản nợ từ ngày 6/10, Wen vẫn chưa nhận được giấy xác nhận tất toán khoản vay từ ngân hàng sau hơn 10 ngày. Việc thiếu giấy tờ này khiến giao dịch mua bán và sang tên chiếc xe bị đình trệ.

Wen cho biết đây vốn là giao dịch hỗ trợ người quen nên ông không đặt nặng chuyện kiếm lời. Thế nhưng, việc ngân hàng chậm cấp giấy xác nhận khiến ông gặp khó khăn trong quá trình xử lý công việc. Sau nhiều lần liên hệ qua điện thoại nhưng chưa giải quyết được vấn đề, ông quyết định trực tiếp đến gặp ngân hàng để yêu cầu hoàn tất thủ tục.

Đến ngày 18/10, Wen bay đến địa phương nơi chiếc xe được đăng ký để làm việc với ngân hàng. Ông cho rằng yêu cầu của mình rất đơn giản: Hoặc ngân hàng hoàn trả số tiền đã nhận, hoặc cấp giấy tờ xác nhận khoản vay đã được thanh toán để ông có thể tiếp tục hoàn tất việc bán xe. Phía ngân hàng cho biết hồ sơ đã được chuyển lên hệ thống xử lý và đang được thúc đẩy giải quyết. Đến chiều cùng ngày, ông Wen thông báo đã nhận được giấy xác nhận tất toán khoản vay mua xe.

Phải mất nhiều thời gian, công sức, Wen mới cầm được trong tay giấy xác nhận đã hoàn tất khoản vay mua xe của cặp vợ chồng

Dù vậy, khó khăn vẫn chưa dừng lại. Khi làm thủ tục sang tên, Wen được thông báo cần có sự tham gia trực tiếp của chủ xe nên chưa thể hoàn thành ngay. Sau đó, vợ chủ xe cung cấp một lá thư do người chồng viết, xác nhận việc bán ô tô hoàn toàn tự nguyện. Cơ quan chức năng cuối cùng đã hoàn tất thủ tục giải chấp chiếc xe.

Câu chuyện cho thấy ngay cả khi khoản vay mua ô tô còn lại không quá lớn so với giá trị một chiếc xe, việc duy trì phương tiện vẫn có thể trở thành áp lực đối với những gia đình đang phải gánh nhiều nghĩa vụ tài chính cùng lúc. Trong trường hợp này, khoản vay mua nhà, tình trạng thu nhập không ổn định và nghĩa vụ trả góp ô tô đã khiến cặp vợ chồng phải đưa ra quyết định bán xe để giảm bớt gánh nặng.

(Nguồn: Sina Finance)