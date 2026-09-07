Thu nhập 40 triệu/tháng, gánh nợ 1,2 tỷ mua đất: Vợ chồng Hà Nội vẫn để dành 8,2 triệu mỗi tháng nhờ cách chia tiền này

Cặp đôi giữ vững nhịp cân đối chi tiêu, nhưng sắp tới lại phải đối diện với ngã rẽ lớn: Nên liều mình vay tiếp để xây nhà hay bán đất chuyển đổi lên chung cư?

Giữa nhịp sống đắt đỏ tại Hà Nội, cách chi tiêu của một gia đình trẻ gồm hai vợ chồng và em bé 1 tuổi đang nhận được nhiều sự quan tâm. Với tổng thu nhập cố định khoảng 40 triệu/tháng (chưa tính các khoản thưởng lễ, Tết), cặp đôi chọn cách cân đối và phân bổ các khoản chi rất hợp lý và rõ ràng để vừa nuôi con nhỏ, vừa có một khoản tiết kiệm mỗi tháng.

Hai vợ chồng trẻ quyết dọn ra ngoài ở riêng, vay ngân hàng 1,2 tỷ mua đất, mỗi tháng trả 13 triệu tiền gốc - lãi

Dù bố mẹ hai bên đều có nhà và sẵn sàng tạo điều kiện cho ở cùng,hai vợ chồng vẫn chủ động thuê nhà ngoài để giữ không gian sinh hoạt riêng tư.

Người vợ chia sẻ: "Bố mẹ hai bên vẫn có thể cho ở cùng nhưng vì va chạm thế hệ nên bọn mình thuê nhà ra ngoài ở và cố gắng trả hết nợ nần mua đất, mong muốn có thể bán đi chuyển đổi mua nhà xây sẵn hoặc lên chung cư. Nếu xây nhà thì cũng hết tầm 1 tỷ mới thoải mái và chất lượng được, khi đó lại vay tiếp để xây thì cũng áp lực, giảm chất lượng cuộc sống khá nhiều".

Năm 2025, hai vợ chồng vay ngân hàng 1,2 tỷ để mua đất với lãi suất ưu đãi 6,5%/năm cố định trong 3 năm. Hiện tại khoản vay mới trải qua 1 năm trả nợ. Và giờ mỗi tháng cần trả lãi và gốc cho ngân hàng là 13 triệu, số tiền này được trích từ lương tháng của người chồng.

Và để tránh áp lực lãi suất thả nổi sau khi hết hạn ưu đãi, mục tiêu số một của cả hai là tối giản chi tiêu, cắt giảm triệt để các buổi tụ tập, ăn hàng để dồn lực trả nợ gốc càng nhiều càng tốt.

Bảng chi tiêu hàng tháng của hai vợ chồng.

"Khoản ai người ấy lo": Rõ ràng từng đồng, tích lũy gộp chung

Thay vì dồn toàn bộ tiền về một mối khiến một người phải chịu áp lực tay hòm chìa khóa, cặp đôi áp dụng nguyên tắc phân công trách nhiệm rành mạch ngay từ đầu tháng:

* Phần của người chồng (thu nhập 23 triệu đồng/tháng):

- Trả nợ gốc & lãi ngân hàng: 13 triệu

- Tiền thuê nhà: 3,3 triệu

- Điện, nước, mạng internet: 1,5 triệu

- Xăng xe, tiêu vặt cá nhân: 3 triệu

* Phần của người vợ (thu nhập 16,5 triệu/tháng):

- Tiền ăn uống gia đình 3 người: 5 triệu

- Sữa bỉm, tiền học cho con: 4 triệu

- Xăng xe, chi tiêu cá nhân: 1.5 triệu

Cuối tháng, hai vợ chồng cùng đối soát sổ sách. Tổng mức chi tiêu thực tế của cả nhà là 31,3 triệu. Khoản dư 2,2 triệu từ lương chồng và 6 triệu từ lương vợ được gộp lại thành khoản tiết kiệm cố định 8,2 triệu/tháng.

Song song đó, gia đình vẫn giữ nguyên một quỹ dự phòng khẩn cấp gồm 3 cây vàng và 150 triệu tiền mặt dành riêng cho các tình huống bất khả kháng của con nhỏ.

Cách phân chia độc lập nhưng cùng chung một đích đến giúp đôi vợ chồng trẻ vừa làm chủ được dòng tiền hàng tháng, vừa duy trì sự đồng thuận tuyệt đối trong hôn nhân trên hành trình giải tỏa áp lực nợ nần.

Bài toán nan giải: Nên gồng nợ xây nhà hay bán đất mua chung cư?

Sau khi chia sẻ về bức tranh tài chính, người vợ không khỏi trăn trở về kế hoạch an cư sắp tới và mong nhận được lời khuyên từ mọi người:

"Vợ chồng mình đang cố gắng trả hết nợ nần mua đất để có thể bán đi chuyển đổi mua nhà xây sẵn hoặc mua chung cư để ở, vì nếu xây nhà thì cũng hết tầm 1 tỷ mới thoải mái và chất lượng được, khi đó lại vay tiếp để xây thì cũng áp lực, giảm chất lượng cuộc sống khá nhiều".

Câu hỏi của gia đình trẻ ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn với nhiều góc nhìn thực tế:

* Ưu tiên an toàn, kiên quyết không vay thêm: Nhiều ý kiến khuyên hai vợ chồng nên tận dụng tối đa 2 năm ưu đãi lãi suất còn lại để gom tiền trả bớt nợ gốc, thay vì nóng vội xây nhà.

* Ủng hộ phương án sở hữu nhà đất: Một số người từng trải qua giai đoạn tương tự lại khuyến khích gia đình mạnh dạn xây dựng tổ ấm riêng, có thể vay thêm tiền xây nhà chứ đừng bán đất để mua chung cư.

* Gợi ý tất toán khoản tiền gốc bằng quỹ dự phòng: Không ít người khuyên nên linh hoạt sử dụng khoản tích lũy hiện có (3 cây vàng và 150 triệu) để trả bớt nợ gốc, tránh áp lực lãi suất thả nổi sau này.

Lời khuyên của mọi người và thực tế: Cân đối thế nào để an cư không thành "áp lực trả nợ"?

1. Tuyệt đối không "vay nợ chồng nợ" để xây nhà lúc này

Chi phí xây dựng thực tế thường đội lên 20 - 30% so với dự toán ban đầu. Nếu tiếp tục vay thêm 1 tỷ đồng để cất nhà khi khoản nợ 1,2 tỷ cũ chưa giải quyết xong, tổng nợ gốc sẽ vượt quá ngưỡng an toàn so với mức thu nhập 40 triệu/tháng. Gia đình sẽ dễ rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính nếu có bất kỳ biến động nào về công việc hay sức khỏe.

2. Tận dụng 2 năm ưu đãi lãi suất để trả bớt nợ gốc

Mức lãi suất cố định 6,5%/năm là lợi thế lớn trong giai đoạn đầu. Cặp đôi nên duy trì kỷ luật tích lũy mỗi tháng (khoảng 8,2 triệu cộng các khoản thưởng phát sinh) để dồn toàn lực trả bớt nợ gốc trước khi ngân hàng áp dụng mức lãi suất thả nổi (thường dao động 9,5 - 11%/năm). Nợ gốc càng giảm sâu, áp lực tài chính những năm sau sẽ càng nhẹ gánh.

3. Không dốc cạn quỹ dự phòng, chỉ thanh lý tài sản có chọn lọc

Khoản dự phòng 150 triệu tiền mặt cần được giữ nguyên để bảo đảm mức an toàn cho cuộc sống những khi phát sinh, nhất là với gia đình có con nhỏ.

Với 3 cây vàng, hai vợ chồng có thể cân nhắc chia nhỏ để chốt lời ở các vùng giá tốt, dùng số tiền đó để thanh toán nợ gốc từng đợt mà không làm lung lay "tấm lá chắn" an toàn của gia đình.

4. Kiên định với phương án bớt nợ mua đất, rồi mới chuyển đổi hoặc xây nhà

Khi khoản nợ mảnh đất được xử lý xong, việc bán đất để chuyển sang mua một căn hộ chung cư hoặc nhà xây sẵn là bước đi hợp lý nhất. Giải pháp này giúp gia đình có ngay một không gian sống hoàn chỉnh, tiện nghi cho con nhỏ phát triển mà không phải đối mặt với chu kỳ nợ nần mới, đồng thời bảo toàn trọn vẹn chất lượng cuộc sống hôn nhân.