Thu nhập 33 triệu/tháng, cặp vợ chồng tháng nào cũng thiếu trước hụt sau vì lý do này

Kiếm bao nhiêu tiêu bằng hết có lẽ là tình trạng mà không ít người đang gặp phải. Người còn độc thân, chỉ phải tự lo cho mình thì nếu hết tiền, chẳng có tiền tiết kiệm, có hơi bấp bênh nhưng vẫn bấm bụng ăn mì tôm tới ngày nhận lương được, chứ đã lập gia đình, có con nhỏ thì như vậy quả là không ổn.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Thu nhập 33 triệu/tháng, trả nợ 3 triệu, còn lại không biết tiền đi đâu

Trong bài đăng của mình, cô cho biết hiện tại vợ chồng đang sinh sống, làm việc ở Bình Dương (nay là TP.HCM). Chồng cô làm lái xe, kết hợp bán đồ ăn sáng, thu nhập chừng 20 triệu/tháng. Cô làm văn phòng, lương tháng 13 triệu. Tổng thu nhập 1 tháng của cả 2 là 33 triệu đồng.

Ảnh minh họa

“Bọn em có 2 bé, bé lớn 8 tuổi, bé nhỏ đang học mầm non. Cả 2 bé em đều cho học trường công nên học phí cũng bình thường. Hiện tại vợ chồng em đang có khoản nợ 300 triệu do vay mượn đầu tư chứng khoán nhưng không thành, mỗi tháng phải trả 3 triệu. Còn 30 triệu để chi tiêu nhưng tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, không tiết kiệm nổi” - Cô viết.

Ở phần bình luận, nhiều người đồng tình 30 triệu/tháng để chi tiêu cho gia đình 4 người thì không phải con số cao, nhưng cũng không thể gọi là thấp đến mức không thể tiết kiệm. Vấn đề là bản thân cô cũng đang không biết mình chi tiền vào những đâu, đó mới là thứ phải sửa ngay lập tức.

“30 triệu cho 2 người lớn, 2 trẻ con, nếu khéo thì vẫn tiết kiệm được 2-3 triệu chứ. Giờ nhận lương xong gửi tiết kiệm ngay hoặc trích ra 1 khoản, không động vào rồi tiêu trong số còn lại thôi. Tập dần cho quen chứ cứ kêu hụt trước thiếu sau thì chẳng bao giờ dư được đồng nào” - Một người thẳng thắn.

“Vấn đề là có phải thuê nhà ở không mom? Nếu không phải thuê nhà mà 30 triệu/tháng vẫn thiếu thì là tiêu hơi nhiều đấy” - Một người băn khoăn.

“Ghi chép lại chi tiêu thì mới biết tiền đi đâu rồi khoản nào nên cắt giảm chứ. 2 vợ chồng với 2 con, tiền ăn 1 tháng với tiền sữa cho con mình tạm tính 10 triệu, nếu phải thuê nhà thì 6 triệu, phát sinh hiếu hỷ 1 triệu, tiền học 2 con trường công cứ cho 5 triệu, mua sắm đồ dùng gia đình quần áo cứ tính 1,5 triệu cho xông xênh thì tổng mới có 23,5 triệu. Đấy là những khoản cơ bản, làm gì đến mức thiếu trước thiếu sau, không tiết kiệm được?” - Một người phân tích.

Thấy được gì từ tình hình hiện tại của gia đình này?

Chẳng ai muốn mang nợ, chẳng ai muốn tiêu hết sạch tiền mà không để được đồng nào. Nhưng thực tế vẫn còn không ít gia đình chung tình cảnh như cặp vợ chồng trong câu chuyện trên.

Ảnh minh họa

Để không rơi vào cảnh làm không đủ tiêu, nợ nần, đây là 3 bài học cần lưu ý.

1 - Không vay mượn để đầu tư

Tiền vay, dù là từ ngân hàng hay từ người thân, đều mang theo áp lực trả nợ kèm lãi suất. Nếu khoản đầu tư thành công, lợi nhuận thu về có thể giúp trả nợ và thậm chí còn dư. Nhưng xác suất thất bại thì không hề nhỏ, và hậu quả thường nặng nề hơn nhiều lần.

Chưa kịp hòa vốn, lãi đã chất chồng, tâm lý người trong cuộc rơi vào vòng xoáy căng thẳng. Vay nợ để đầu tư, về bản chất, là dùng tương lai đánh cược cho hiện tại. Với những gia đình chưa có quỹ dự phòng ổn định, lựa chọn này lại càng rủi ro hơn. Chính vì vậy, thay vì đầu tư bằng đòn bẩy tài chính, hãy kiên nhẫn tích lũy, bắt đầu từ những khoản đầu tư nhỏ bằng chính số tiền mình có. Dù lãi ít, nhưng cảm giác an toàn, kiểm soát được rủi ro luôn quan trọng hơn việc chạy theo cơ hội ngắn hạn.

2 - Tiết kiệm trước, chi tiêu sau

Nhiều người thường chờ đến cuối tháng, sau khi đã tiêu pha đủ thứ, mới tính đến chuyện bỏ ra vài đồng cho tiết kiệm. Và kết quả thường là chẳng còn lại gì. Trong khi đó, những ai đặt ra nguyên tắc tiết kiệm ngay khi vừa nhận lương, lại luôn có được khoản tiền dự phòng vững chắc.

Ảnh minh họa

Cách này giúp chúng ta chủ động hơn nhiều, không lo bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời hay thói quen tiêu xài. Thay vì phải đau đầu tính toán khi gặp biến cố, khoản tiết kiệm sẵn có chính là tấm đệm an toàn, giảm bớt gánh nặng cho cả gia đình. Hơn nữa, việc duy trì thói quen tiết kiệm từ sớm còn giúp hình thành tư duy quản lý tài chính lành mạnh: biết đâu là ưu tiên, đâu là thứ có thể gác lại. Một gia đình có thói quen này sẽ khác hẳn với gia đình chỉ biết tiêu đến đâu hay đến đó, bởi họ luôn trong thế chủ động và ít bị động chạm bởi những rủi ro bất ngờ.

3 - Theo dõi chi tiêu sát sao

Đây là cách hiệu quả nhất để theo dõi thói quen chi tiêu. Khi ghi lại các khoản chi, bạn sẽ nhận ra rất nhiều khoản tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cộng dồn lại thành con số lớn, ví dụ như vài cốc cà phê, vài lần ăn ngoài, hay những món đồ mua theo cảm hứng.

Việc ghi chép này giúp gia đình điều chỉnh kịp thời, cắt giảm những khoản không cần thiết và dồn tiền cho những nhu cầu thực sự quan trọng. Ngoài ra, theo dõi chi tiêu đều đặn còn giúp xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng hơn: biết mỗi tháng cần bao nhiêu cho sinh hoạt, bao nhiêu cho tiết kiệm, bao nhiêu cho đầu tư. Đó không chỉ là công cụ quản lý tiền bạc, mà còn là cách tạo ra sự bình yên trong tâm lý, bởi ai cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn khi kiểm soát được dòng tiền của mình.