Thu nhập 20 triệu đồng/tháng và cách để người trẻ mua được nhà ở TP HCM?

Rất khó để người trẻ mua nhà?

Ngày 12-9, tại Hội thảo "Thu nhập 20 triệu đồng, người trẻ TP HCM có thể an cư?" với chuyên đề "TP HCM mở rộng - Cơ hội an cư cho người trẻ", do Báo Thanh tra tổ chức, ông Chử Văn Hải, Trưởng phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, chỉ ra thực trạng chung tại các đô thị tại Việt Nam là khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ở đang là thách thức.

Ông dẫn chứng thông tin của Viện Kinh tế Bộ Xây dựng tháng 8-2025, nhà chung cư có giá trên 50 triệu đồng/m2, chiếm 33% tổng nguồn cung nhà ở TP HCM (cũ). Với mức thu nhập của người trẻ để mua căn hộ trung bình diện tích 70m2 phải bỏ khoản chi phí tương đương từ 2,5 tỉ đến gần 4 tỉ đồng.

Do đó, Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành Đề án 1 triệu căn hộ để người trẻ tiếp cận nhà ở; có cơ chế chính sách để phát triển các nhà ở thương mại có giá trung bình.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, cũng thừa nhận mục tiêu an cư tại thành phố đang là một thách thức lớn với nhiều người trẻ chưa có nhiều vốn tích lũy.

Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai nhiều chính sách điều hành tín dụng với lĩnh vực bất động sản, nhà ở, nhà ở xã hội.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo, trong đó nhiều ý kiến cho rằng cơ hội để người trẻ sở hữu nhà thời điểm này không quá khó

Điển hình là gói tín dụng cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô ban đầu 120.000 tỉ đồng, nay đã tăng lên 145.000 tỉ đồng. Chương trình quy định thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối đa 15 năm kể từ ngày giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở xã hội.

"Từ khi triển khai chương trình đến nay, mức lãi suất đã giảm 2,3 điểm % so với thời điểm ban đầu công bố. Hiện lãi suất cho vay với khách hàng mua nhà đang áp dụng là 5,9%/năm, chủ đầu tư là 6,4%/năm" – bà Liên thông tin.

Một số ngân hàng thương mại cũng chủ động xây dựng gói cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi với thời hạn vay từ 35 - 50 năm tùy ngân hàng. Lãi suất ưu đãi phổ biến khoảng 3,99 - 9,99%/năm theo tiến độ vay và tùy vào thời gian cố định lãi suất...

Lãi suất vay mua nhà ở TP HCM ngày càng giảm

Theo chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh, điều cốt lõi của giấc mơ an cư vẫn là khả năng thanh toán. Người trẻ có thể tự tích lũy khoảng 20% giá trị căn nhà, phần còn lại ngân hàng sẵn sàng cho vay. Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức…

Người trẻ vay mua nhà có thể dùng đòn bẩy tài chính thông minh như tìm ngân hàng có ân nợ gốc dài, có khoản dự phòng bằng cách vay nhiều hơn khoản tiền thực tế cần trả...

Dưới góc nhìn của ngân hàng, ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển đối tác liên kết HDBank, ở hiện tại nếu thu nhập 20 triệu/tháng, người trẻ hoàn toàn có thể mua nhà vì có đòn bẩy tài chính thông minh.

"Nếu cần 3 tỉ đồng để mua căn nhà, tôi sẽ vay 3,5 tỉ đồng. Trong đó, số tiền 500 triệu đồng để phòng ngừa các trường hợp ốm đau, hoặc dự phòng trả nợ trong 6 tháng nếu thu nhập có biến động.

Số tiền dư là số an toàn nhưng ít người phát hiện ra điều đó. Xuất phát điểm có thể chưa cao nên các bạn trẻ cần có giải pháp để nâng cao. Nếu biết cách dùng đòn bẩy tài chính thông minh sẽ không bao giờ phải cày quần quật để trả nợ, không bóp hẹp khao khát vươn lên" – ông Huỳnh Trung Minh nói.