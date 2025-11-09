Thu nhập 100 triệu/tháng bị đánh thuế 35%: Cách tính thuế thực sự khiến nhiều người ngỡ ngàng

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 4/11/2025, Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội. Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) dự kiến sửa đổi, bổ sung toàn bộ 35 Điều của Luật hiện hành và sẽ thay thế cho Luật Thuế TNCN hiện hành.

Nội dung sửa đổi từ thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; giảm thuế; thuế đối với cá nhân kinh doanh; giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc; giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; Biểu thuế lũy tiến từng phần; đến mức phải nộp của một số khoản thu nhập không thường xuyên...,

Theo Bộ Tài chính, Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) đã sửa đổi một trong những nội dung căn bản, cốt lõi của Luật là điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Rút gọn biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc xuống 5 bậc

Dự thảo Cơ cấu lại "Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công" để đơn giản hóa biểu thuế và điều tiết thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) đã sửa đổi một trong những nội dung căn bản, cốt lõi của Luật là điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Theo đó, Biểu thuế có 5 bậc và các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35% (khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

+ Bậc thuế suất đầu tiên là 5% nhưng giãn thu nhập tính thuế áp dụng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng;

+ Bậc 2 là thuế suất 15% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng;

+ Bậc 3 là thuế suất 25% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng;

+ Bậc 4 là thuế suất 30% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng;

+ Bậc 5 là thuế suất 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng.

Đây là quy định nhằm đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi nghĩa vụ thuế của mình và giảm nghĩa vụ thuế đối với tất cả cá nhân ở các bậc hiện hành so với Biểu thuế hiện hành. Người nộp thuế dự kiến sẽ có nhiều quyền lợi, ưu đãi hơn so với Luật Thuế TNCN hiện hành.

Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính hợp lý và công bằng cao nhất trước khi trình Quốc hội thông qua với mục tiêu là giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế, gia tăng sáng tạo, hiệu quả và sức lao động, qua đó, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thu nhập 100 triệu đồng/tháng chưa phải chịu thuế suất 35%

Theo thông tin trên báo Chính phủ dẫn nguồn từ quy định của Luật Thuế TNCN thì phần thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân nhận được (không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định) và sẽ được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (tổng 03 khoản là 10,5% trên số tiền lương hàng tháng), bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh (15,5 triệu đồng/người/tháng và 6,2 triệu đồng/người/tháng đối với mỗi người phụ thuộc (nếu có) và trừ đi các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định… số còn lại mới là thu nhập tính thuế để áp vào Biểu thuế từng phần.

Bộ Tài chính lấy ví dụ về trường hợp cá nhân có thu nhập 100 triệu đồng (không có người phụ thuộc) thì thu nhập tính thuế để áp vào Biểu thuế là 79,062 triệu đồng (100 triệu – 4.446 tr (BHYT, BHXH) – 0.992 tr (BHTN)) – 15.5 triệu (Giảm trừ bản thân). Nếu tính theo Biểu thuế tại dự thảo Luật thì số thuế phải nộp là 10 triệu x 5% + 20 triệu x 15% + 30 triệu x25% +19.062 triệu x 30% = 16.7186 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 16,72% trên tổng thu nhập của cá nhân).

Trong khi đó, nếu tính theo nếu tính theo Biểu thuế hiện hành thì số thuế phải nộp là = 5triệu*5% + 5triệu*10% + 8triệu*15% +14triệu*20% +20triệu*25% + 27.062 triệu*30% = 17.8686 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 17,87% trên tổng thu nhập của cá nhân).

Từ số liệu trên cho thấy, một người có thu nhập 100 triệu đồng/tháng chưa phải chịu thuế suất 35%. Với cùng mức giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc thì với khung thuế suất tại dự thảo luật cho thấy mức độ điều tiết vào NSNN đã giảm hơn so với hiện hành.