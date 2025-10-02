Thứ nhanh hơn ánh sáng trong vũ trụ và lời giải chấn động từ Einstein

Đáp án đúng là: A. Galileo Galilei, với thí nghiệm đèn lồng trên hai ngọn núi.
Giải thích: Năm 1638 Galileo thử đo độ trễ ánh sáng bằng hai chiếc đèn lồng đặt trên hai ngọn núi. Mặc dù thiết bị thời đó chưa đủ nhạy để phát hiện khoảng trễ vi mô, ông vẫn kết luận rằng ánh sáng không truyền tức thì mà có vận tốc hữu hạn. Quan điểm này mở đường cho các phép đo và phân tích chính xác hơn trong các thế kỷ sau.
Đáp án đúng là: B. Sự thay đổi thời điểm vệ tinh Io đi vào/ra bóng Mộc theo vị trí Trái Đất.
Giải thích: Năm 1676, Römer phát hiện rằng thời điểm Io bị che khuất và ló ra biến đổi tùy vị trí Trái Đất trên quỹ đạo. Ông lý giải rằng ánh sáng cần thêm thời gian để đi quãng đường dài hơn khi Trái Đất ở xa, từ đó ước tính tốc độ ánh sáng khoảng 214.000 km/s. Đây là lần đầu phương pháp quan sát thiên văn cho con số định lượng cho vận tốc ánh sáng.
Đáp án đúng là: C. Khối lượng tương đối tính tăng rất lớn, cần năng lượng vô hạn để đạt vận tốc ánh sáng.
Giải thích: Thuyết tương đối hẹp của Einstein chỉ ra rằng khi vật tiến gần tới c, khối lượng hiệu dụng (khối lượng tương đối tính) tăng theo hàm Lorentz và thời gian trôi chậm hơn. Khi tiến sát c, khối lượng tiệm cận vô hạn, vì vậy năng lượng cần để tiếp tục gia tốc cũng tiệm cận vô hạn, khiến vật chất không thể đạt hoặc vượt c. Các thí nghiệm gia tốc hạt và hiệu chỉnh đồng hồ nguyên tử khẳng định những dự đoán này.