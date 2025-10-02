Thứ nhanh hơn ánh sáng trong vũ trụ và lời giải chấn động từ Einstein

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Ai là người đầu tiên đặt nghi ngờ rằng ánh sáng không truyền tức thì mà có vận tốc hữu hạn?

A. Galileo Galilei, tiến hành thí nghiệm đèn lồng trên hai ngọn núi để tìm độ trễ. đúng B. Isaac Newton, thông qua nghiên cứu về khúc xạ ánh sáng trong lăng kính. sai C. Ole Römer, bằng quan sát vệ tinh Io và việc che khuất của nó. sai D. Hippolyte Fizeau, qua phép đo bánh răng quay kết hợp gương phản xạ. sai