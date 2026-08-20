Cô có bằng đại học và nhận mức lương hơn 15 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng.

Vào cuối năm 2022, câu chuyện của Tiểu Đàm, một cô gái thuộc thế hệ Gen Z sinh sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc), đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi cô chia sẻ về công việc đặc thù của mình là trông coi nghĩa trang. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người về một môi trường làm việc u ám, góc nhìn của cô gái 23 tuổi này lại mang đến cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Qua những đoạn video được chia sẻ, môi trường làm việc của cô hiện lên với bốn bề cây cối xanh tươi và không khí tĩnh lặng. Ngay sát văn phòng là khu vực căng tin cùng ký túc xá vô cùng tiện lợi. Nội dung công việc hàng ngày cũng rất nhẹ nhàng, chủ yếu là tiếp đón khách đến thăm.

Khi rảnh rỗi, cô có thể thoải mái lướt mạng, chăm sóc chó mèo mà không phải lo lắng về áp lực chạy KPI như nhiều ngành nghề khác. Mức lương cô nhận được rơi vào khoảng 4.000 NDT (khoảng hơn 15 triệu VNĐ), chưa kể các khoản hoa hồng và trợ cấp đi kèm. Sự thảnh thơi này đã khiến không ít cư dân mạng bày tỏ sự ghen tị, thậm chí nhiều người còn tò mò hỏi cách xin việc nếu không học chuyên ngành tang lễ.

Từng học chuyên ngành Quản lý và Công nghệ tang lễ hiện đại tại trường Đại học, cô nàng Gen Z nói rằng đây là công việc "tự nhiên và bình thường" của cô.

Cuộc sống công sở thảnh thơi giữa không gian yên bình

Chia sẻ sâu hơn với giới truyền thông, Tiểu Đàm cho biết văn phòng của cô có quy mô nhỏ gọn với 4-5 người. Đội ngũ này bao gồm 2 thực tập sinh, 1 quản lý ở độ tuổi 30 và 1 người sếp lớn tuổi hiếm khi xuất hiện. Ngoài ra, nghĩa trang còn có đội ngũ nhân viên hậu cần chuyên lo việc nấu nướng và dọn dẹp vệ sinh. Tổng cộng, cả khu vực có 7-8 người sinh hoạt quây quần bên nhau.

Nơi làm việc yên bình của cô gái trẻ

Nhiệm vụ chính của Tiểu Đàm là túc trực tại văn phòng để hỗ trợ thân nhân người quá cố. "Chúng tôi làm việc ở văn phòng, người nhà của người quá cố nếu có nhu cầu sẽ đến tìm chúng tôi để chọn mộ, chúng tôi cần tiếp đón họ. Nếu họ muốn mua mộ phần, chúng tôi sẽ làm các thủ tục liên quan, sắp xếp việc an táng. Trong quá trình sắp xếp an táng, khách hàng sẽ có một số yêu cầu và chúng tôi phải xử lý yêu cầu của họ. Trong đợt dịch bùng phát, khi người thân của người quá cố không thể đến nghĩa trang, chúng tôi đã thay mặt họ làm lễ cúng", cô kể lại chi tiết.

Dù tọa lạc trên núi, nghĩa trang này không hề hẻo lánh mà chỉ cách thị trấn gần nhất vài phút lái xe. Cơ sở hạ tầng tại đây được đầu tư hiện đại, tích hợp dịch vụ lưu trữ đám mây, tài khoản mạng xã hội riêng và thậm chí có cả phòng hát karaoke để nhân viên giải trí. Không gian sống ngập tràn bóng dáng thú cưng khiến cô cảm thấy như đang tận hưởng cuộc sống thanh bình ở nông thôn.

Tiểu Đàm khẳng định bản thân không hề cảm thấy cô đơn trong môi trường này. "Chúng tôi thường ra ngoài chơi, muốn vào thành phố thì lái xe của cơ quan. Bạn cũng có thể mua sắm trực tuyến, hàng về thì đi xe máy điện đến thị trấn để nhận hàng", cô vui vẻ so sánh cuộc sống hiện tại nhàn nhã như những người đã về hưu.

Công việc của cô cũng có lúc ngồi trong văn phòng

Ngành tang lễ thiếu nhân lực và sự thay đổi định kiến xã hội

Trên thực tế, ngành dịch vụ tang lễ tại Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Ước tính mỗi năm các nhà tang lễ trên cả nước thiếu khoảng 10.000 nhân sự. Trong khi đó, ở cả 8 trường cao đẳng trên toàn quốc có đào tạo chuyên ngành này, tổng số sinh viên tốt nghiệp hàng năm chưa đến 1.000 người. Điều này cho thấy lĩnh vực này vẫn còn dư địa phát triển rất rộng mở.

Sự xuất hiện của những nhân viên thế hệ 9X trong ngành cũng mang theo làn gió mới về tư duy.

Nhờ sự phát triển và cởi mở của xã hội, những người làm nghề như Tiểu Đàm ngày càng nhận được sự thấu hiểu. Để gắn bó lâu dài, người lao động không chỉ cần tinh thần thép mà còn cần một trái tim đầy thấu cảm. Đại diện quản lý một công viên nghĩa trang tại Cam Túc cũng khẳng định rằng, những người theo đuổi công việc này bắt buộc phải có tình yêu thương và sự kiên nhẫn đáng nể để xoa dịu nỗi đau cho người ở lại.

Nguồn: SCMP