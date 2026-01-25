HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thử nghiệm thành công đạn chuyên dụng chống UAV mới

Hoàng Vân |

Tập đoàn vũ khí Rostec của Nga ngày 23/1 thông báo thử nghiệm thành công một loại đạn chống máy bay không người lái (UAV) chuyên dụng mới.

Thử nghiệm thành công đạn chống UAV mới của Rostec tại Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga thử nghiệm loại đạn mới tại trường bắn, ngày 23/1/2026.

Loại đạn mới, có tên gọi Mnogotochie (Hình elip). Theo Rostec, loại đạn này có đầu đạn tự tách thành ba mảnh giữa không trung, làm tăng gấp đôi khả năng bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 300 mét.

“Đạn dược Mnogotochie được phát triển để đáp ứng thực tế của chiến đấu hiện đại, nơi UAV cỡ nhỏ đã trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với binh lính.

Kinh nghiệm cho thấy vũ khí cầm tay là phương tiện phòng thủ hiệu quả chống lại UAV”, giám đốc công nghiệp của cụm công nghiệp quân sự thuộc Rostec, Bekhan Ozdoev, cho biết.

Đoạn video do Rostec công bố cho thấy, một binh sĩ Nga đang thử nghiệm loại đạn mới tại trường bắn. Người lính đã phá hủy một UAV nhỏ từ khoảng cách lên đến 70 mét ngay trong phát bắn đầu tiên.

Loại đạn này không cần phải chỉnh sửa gì đối với súng trường, có thể bắn bằng các phụ kiện gắn ở đầu nòng, và dường như có thể trộn lẫn với đạn thông thường.

Theo Rostec, loại đạn mới này đã được thử nghiệm trong chiến đấu tại Ukraine, chứng minh hiệu quả cao của nó.

Mặc dù công ty không giải thích chi tiết về cách thức hoạt động chính xác của viên đạn mới, nhưng nhiều khả năng nó có một lớp vỏ giống như sabot tách ra khỏi đầu đạn chính giữa không trung.

Nhiều loại UAV khác nhau - từ máy bay bốn cánh quạt thả bom nhỏ và máy bay FPV cảm tử các loại, đến máy bay tám cánh quạt nông nghiệp hạng nặng được cải tiến để mang đạn cối và bom trên không - đã thống trị chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine trong vài năm qua.

Theo RT
