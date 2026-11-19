Một thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào trường luật (LEET) năm nay tại Hàn Quốc được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ ở Seoul, sau khi gia đình trình báo mất tích.

Theo hãng thông tấn Yonhap, người được phát hiện là Lee Jin-woo, thí sinh đang vướng nghi vấn gian lận trong kỳ thi LEET năm nay.

Cảnh sát cho biết, khoảng 13h12 ngày 19/11, Lee được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ gần ga Cheonho, quận Gangdong, Seoul.

Trước đó cùng ngày, Lee đã không xuất hiện tại địa điểm tổ chức buổi kiểm chứng công khai khả năng giải đề thi Đại học (CSAT) như lịch trình đã thông báo từ trước. Buổi kiểm chứng dự kiến diễn ra vào buổi sáng, trong đó Lee sẽ trực tiếp giải các câu hỏi của kỳ thi CSAT.

Lee, người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh trường Luật (LEET) (Ảnh: Newsis)

Livestream kiểm chứng của trung tâm luyện thi trên YouTube đã thu hút hơn 400.000 lượt truy cập khi sự chú ý của công chúng đổ dồn vào tung tích của Lee.

Sau khi Lee không có mặt, cảnh sát nhận được tin báo mất tích với lo ngại người này có nguy cơ tự tử. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành xác minh tung tích và tổ chức tìm kiếm.

Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành các biện pháp giám định, điều tra để xác định nguyên nhân và diễn biến vụ việc nếu Lee được kết luận đã tử vong.

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh Lee đang vướng nghi vấn gian lận sau khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi LEET năm nay. Những dấu hiệu bất thường trong bài thi của anh đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Hai luật sư cũng đã gửi đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng điều tra nghi vấn gian lận trong kỳ thi LEET và các kỳ thi trước đó.

Hiện cảnh sát chưa công bố kết luận về nguyên nhân khiến Lee rơi vào tình trạng ngừng tim.

Nguồn: Yonhap