Thu hồi lô thuốc Viên nén Paracetamol 500mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế TP Hải Phòng yêu cầu thu hồi lô thuốc Viên nén Paracetamol 500mg số lô 040224 của Công ty Cổ phần Dược Danapha do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hải Phòng cho biết, vừa ban hành Công văn số 7859/SYT-NVD về việc thông báo thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn thành phố.

Theo công văn, Sở Y tế yêu cầu Sở Y tế TP Đà Nẵng, UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và Công ty Cổ phần Dược Danapha khẩn trương tạm dừng phân phối, sử dụng và thu hồi lô Viên nén Paracetamol 500mg, số đăng ký lưu hành VD-24086-16, số lô 040224, ngày sản xuất 05/3/2024, hạn dùng 05/3/2027.

Lô thuốc do Công ty Cổ phần Dược Danapha sản xuất và đăng ký lưu hành. Mẫu thuốc được lấy tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan và được xác định là vi phạm chất lượng mức độ 3.

Nguồn: Sở Y tế thành phố Hải Phòng

Để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc, Sở Y tế TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, ngừng lưu hành, sử dụng lô thuốc nêu trên và thực hiện thu hồi theo đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả về cơ quan quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật.