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Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

Duy Quang
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Khu đất rộng hơn 19 ha ở Khu Công nghệ cao TPHCM bị thu hồi do Dự án Xây dựng công viên thiên niên kỷ chấm dứt hoạt động và Công ty CP Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất.

UBND TPHCM vừa quyết định thu hồi gần 19,2 ha đất tại Khu Công nghệ cao, do dự án đầu tư “Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ” chấm dứt hoạt động.

Khu đất bị thu hồi có diện tích hơn 191.928 m (gần 19,2 ha), thuộc 5 lô G8-1, G11-1, G12-1, E7-1 và E7-2, được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty CP Dệt may Sài Gòn thuê.

Trước khi có quyết định thu hồi đất, vào ngày 24/6/2025, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư “Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ”. Đến ngày 5/8/2025, Công ty CP Dệt may Sài Gòn có văn bản tự nguyện trả lại đất thuê.

Dự án đầu tư “Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ” chấm dứt hoạt động. Ảnh minh hoạ: Internet.

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Theo quyết định, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định diện tích, ranh giới, tài sản gắn liền với đất và tổ chức tiếp nhận khu đất. Sau khi tiếp nhận, đơn vị phải quản lý chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép; việc sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư mới phải tuân thủ quy định pháp luật.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng phối hợp với doanh nghiệp thanh lý hợp đồng thuê đất, xác định và xử lý các nghĩa vụ phát sinh. Công ty CP Dệt may Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai còn phải nộp, phối hợp kiểm kê tài sản, bàn giao đất và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.

Thuế TPHCM có trách nhiệm xác định thời điểm chấm dứt nghĩa vụ tiền thuê đất và các khoản còn phải nộp. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định...

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