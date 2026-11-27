Dù mỗi con bò Tây Tạng trưởng thành có giá hàng chục triệu đồng và bò hoang dã hung dữ đến mức đối đầu được cả gấu nâu, nhiều người Tạng vẫn chủ động lùa đàn bò cái đến chờ chúng "cướp vợ" vì món hời bất ngờ phía sau.

Một đoạn video lan truyền gần đây ghi lại cảnh tượng hy hữu trên vùng cao nguyên tuyết trắng đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Trong video, một con bò Tây Tạng hoang dã sau khi thất bại trong cuộc cạnh tranh tìm bạn đời trên núi và bị đồng loại xua đuổi đã lao thẳng xuống khu vực chăn thả của người dân.

Trước sức nặng cùng tốc độ của "gã khổng lồ" khiến mặt đất như rung chuyển từ xa, đàn bò cái nuôi nhốt vốn đang thong thả gặm cỏ lập tức hoảng loạn. Dù người chăn thả tìm mọi cách ngăn cản, từ ném đá đến sử dụng máy bay không người lái, con vật vẫn bất chấp tất cả để xông thẳng vào giữa đàn.

Xét về giá trị kinh tế, đây vốn là tình huống dễ khiến bất kỳ chủ gia súc nào lo sốt vó. Theo mặt bằng giá hiện nay, một con bò Tây Tạng trưởng thành có giá bán từ 10.000 đến 20.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 38,7 đến 77,4 triệu đồng). Thậm chí, một du khách đi du lịch tự lái xe cách đây không lâu vô tình đâm chết một con bò nhỏ đã phải đối mặt với mức yêu cầu bồi thường lên tới 9.800 nhân dân tệ (khoảng 37,9 triệu đồng).

Nếu là loài động vật khác xâm phạm gia súc hay hoa màu - chẳng hạn như lợn rừng từng bị xua đuổi đến mức tước bỏ danh hiệu động vật bảo hộ "tam hữu" - phản ứng của người dân chắc chắn sẽ vô cùng gay gắt. Tuy nhiên, trước hành động "cướp vợ" ngang nhiên của bò Tây Tạng hoang dã, nhiều người Tạng lại tỏ ra bình thản, thậm chí còn hoan nghênh.

Thương vụ "mất một được hai" và bí quyết cải tạo giống

Sở dĩ người chăn thả thay đổi hoàn toàn thái độ so với những năm trước đây - thời điểm họ thường tìm cách tránh né vì sợ loài thú này - xuất phát từ lợi ích thực tế đầy bất ngờ. Những con bò cái nuôi nhốt sau khi bị bò Tây Tạng hoang dã dẫn lên núi thường không thể thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt ngoài tự nhiên.

Chỉ sau một thời gian ngắn, phần lớn chúng sẽ tự tìm đường quay về nhà và mang theo một chú bê con. Xét về bài toán kinh tế, việc bị bắt đi một con nhưng thu về hai con được xem là thương vụ vô cùng có lãi, đồng thời giúp chủ nuôi tiết kiệm được một khoản chi phí phối giống đáng kể.

Giá trị lớn nhất của cuộc "hôn nhân" bất đắc dĩ này nằm ở chất lượng con giống. Thế hệ bò lai thứ hai mang sẵn nguồn gen của bò Tây Tạng hoang dã nên sở hữu thể trạng vượt trội hoàn toàn so với giống nuôi nhốt thuần túy. Chúng có sức sống bền bỉ, dễ dàng vượt qua mùa đông khắc nghiệt, chịu đói, chịu rét và chịu tình trạng thiếu oxy tốt hơn.

Bên cạnh đó, những con bê lai này còn cho tỷ lệ thịt cao và khả năng kháng bệnh mạnh mẽ. Nếu được người chăn thả thuần dưỡng đúng cách, chúng hoàn toàn có thể trở thành những con bò giống xuất sắc cho cả đàn.

Nhận thấy lợi ích rõ rệt, nhiều người chăn thả tại khu vực Tây Bắc đã biến sự cố ngoài ý muốn thành phương pháp cải tạo giống chủ động. Cứ vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 hằng năm - thời điểm mùa giao phối diễn ra sôi động - họ lại lùa đàn bò nhà đến những tuyến đường mà bò Tây Tạng hoang dã thường đi qua.

Dẫu vậy, cách làm "cầu phú quý trong hiểm nguy" này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Là loài động vật lớn nhất có thể sinh tồn trên cao nguyên tuyết trắng với sức mạnh ngang ngửa gấu nâu, bò Tây Tạng hoang dã trở nên đặc biệt hung dữ vào mùa sinh sản.

Sự xuất hiện của nó thường châm ngòi cho những trận quyết đấu ác liệt với bò đực nuôi nhốt vốn không chịu để mất bạn đời. Từng có trường hợp một con bò hoang dã nổi điên khi bị cản trở và lao vào tấn công cả con người, khiến người chăn thả phải nhanh trí ẩn nấp trong đống phân bò mới thoát nạn.

Lá chắn pháp lý và cảnh báo cho khách du lịch tự lái

Bên cạnh lợi ích về con giống, lý do quan trọng khác khiến người dân tuyệt đối không tấn công hay phản kháng bò Tây Tạng hoang dã nằm ở vị thế bảo tồn đặc biệt của loài này. Đây là động vật bảo hộ cấp 1 quốc gia của Trung Quốc, thậm chí được ví có cấp độ cao hơn cả gấu trúc lớn.

Nhằm ngăn chặn tình trạng người dân thiếu hiểu biết làm tổn hại đến loài thú quý hiếm, chính quyền địa phương từ lâu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên khắp cao nguyên.

Theo quy định được phổ biến tại Trung Quốc, nếu gia súc nuôi bị động vật hoang dã gây hại ngoài tự nhiên, người chăn thả chỉ cần lập tức chụp ảnh lưu giữ làm bằng chứng để nhận khoản bồi thường từ nhà nước. Nhờ cơ chế này, người dân gần như không phải chịu thiệt hại kinh tế khi chạm trán bò hoang dã.

Dù thân thiện về mặt lợi ích với người bản địa, bò Tây Tạng hoang dã lại là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với du khách. Những người đi du lịch tự lái xe qua khu vực này được khuyến cáo phải lập tức nhấn ga rời đi nếu phát hiện bóng dáng chúng, bởi loài vật này có tập tính tấn công mọi vật thể đang di chuyển.

Ngoài ra, tài xế cũng cần kiểm soát tốc độ cẩn thận để tránh va chạm với đàn bò nuôi của người dân. Một con bò con nặng khoảng 50 đến 80 cân Trung Quốc (tương đương 25 đến 40 kg) nếu bị xe đâm trúng có thể kéo theo mức bồi thường tối thiểu năm chữ số tính theo nhân dân tệ (từ 10.000 nhân dân tệ, khoảng 38,7 triệu đồng trở lên).

Trong tình huống không may xảy ra sự cố, giải pháp khôn ngoan nhất là báo cảnh sát đến hiện trường phân định trách nhiệm để vừa đảm bảo công bằng cho đôi bên, vừa có cơ sở làm việc với đơn vị bảo hiểm.

Cách xử lý đúng quy trình sẽ giúp du khách tránh khỏi những đòi hỏi bồi thường cực đoan - khi chủ nuôi tính gộp cả giá trị hiện tại, chi phí nhân công lẫn khả năng sinh sôi vô tận trong tương lai của con vật - khiến ngay cả gia sản hàng triệu nhân dân tệ (khoảng 3,87 tỷ đồng) cũng khó lòng đáp ứng, đẩy người cầm lái vào cảnh trớ trêu "lái xe sang đi, ngồi tàu cao tốc về".

Có lẽ chính vì sức mạnh, sự liều lĩnh cùng câu chuyện "cướp vợ" độc nhất vô nhị ấy mà người vùng cao nguyên vẫn truyền tai nhau câu ví von đầy hóm hỉnh về loài thần ngưu không sợ gió tuyết mưa băng, chỉ thích xuống núi tìm bạn đời này.