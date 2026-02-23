HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thủ hiến Greenland kiên quyết bác đề xuất đặc biệt của Tổng thống Trump

DIỄM CHÂU/VTC News |

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bác đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa tàu bệnh viện tới đảo, kêu gọi Washington đối thoại trực tiếp.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày Chủ nhật tuyên bố “không cần” trước ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều một tàu bệnh viện tới Greenland, vùng lãnh thổ mà ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Washington tiếp quản.

Một người cầm cờ Greenland khi người dân biểu tình trước Lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk, Greenland, ngày 22/1/2026. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Marko Djurica)

Trước đó một ngày, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng ông đang phối hợp với Thống đốc bang Louisiana đồng thời là đặc phái viên về Greenland, Jeff Landry, để đưa một tàu bệnh viện của Mỹ tới hòn đảo.

Ông Nielsen cho biết chính quyền Greenland đã ghi nhận đề xuất này, song nhấn mạnh vùng lãnh thổ đã có hệ thống y tế công, nơi công dân được điều trị miễn phí.

“ Ý tưởng điều tàu bệnh viện Mỹ tới Greenland đã được ghi nhận. Nhưng chúng tôi có hệ thống y tế công, trong đó người dân được khám chữa bệnh miễn phí. Đây là một lựa chọn có chủ đích", ông viết trên Facebook.

Nhà lãnh đạo Greenland khẳng định hòn đảo vẫn sẵn sàng đối thoại và hợp tác, kể cả với Mỹ.

“Tuy nhiên, hãy trao đổi trực tiếp với chúng tôi thay vì những phát biểu mang tính bột phát trên mạng xã hội", ông nhấn mạnh.

Cuối tháng trước, Greenland, Đan Mạch và Mỹ đã khởi động các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa các bên sau nhiều tháng bất đồng trong nội bộ liên minh NATO liên quan các tuyên bố của ông Trump về vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

Bài đăng của ông Trump về tàu bệnh viện xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Mỹ cho biết đã sơ tán một thủy thủ cần điều trị khẩn cấp khỏi tàu ngầm Mỹ hoạt động trong vùng biển Greenland, cách thủ phủ Nuuk khoảng 7 hải lý. Hiện chưa rõ hai sự việc có liên quan hay không.

