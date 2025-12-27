Thu giữ 18.000kg ma túy trị giá 9.534 tỷ đồng trong biệt thự ba tầng

Một đường dây buôn bán ma túy quốc tế đã bị triệt phá sau khi cảnh sát Malaysia thu giữ hơn 18.000kg ma túy trị giá 1,53 tỷ ringgit Malaysia (375 triệu đô la Mỹ, khoảng 9.534 tỷ đồng), trong một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất lịch sử nước này.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng một loạt cuộc đột kích ở khu vực Klang Valley vào ngày 16 tháng 12 đã phát hiện một phòng thí nghiệm chế biến ma túy quy mô lớn nằm trong một biệt thự ba tầng, cũng như nhiều cơ sở khác được sử dụng để chứa ma túy.

Theo Free Malaysia Today (FMT), các tang vật bị thu giữ bao gồm 3kg methylenedioxymethamphetamine (MDMA), thường được biết đến với tên gọi ecstasy, 4.041kg cocaine và 14.493kg ketamine.

Cảnh sát Malaysia đã thu giữ hơn 18.000 kg ma túy trị giá 1,53 tỷ ringgit, ngày 20 tháng 12 năm 2025

"Đây chắc chắn là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay," Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Ma túy Bukit Aman (NCID) Hussein Omar Khan cho biết, theo trích dẫn của báo The Star.

"Số thuốc này có thể đã được cung cấp cho 68,5 triệu người sử dụng," ông nói.

Con số đó xấp xỉ gấp đôi dân số 34,2 triệu người của Malaysia.

Sáu nghi phạm - ba người đàn ông Malaysia và ba phụ nữ nước ngoài, độ tuổi từ 24 đến 39 - đã bị bắt giữ. "Ba người phụ nữ nước ngoài bị bắt giữ là bạn gái của các nghi phạm nam", Hussein cho biết.

Các xét nghiệm ma túy ban đầu cho thấy một số nghi phạm dương tính với ketamine và methamphetamine.

Theo FMT đưa tin, Hussein cho biết một nghi phạm đóng vai trò là người quản lý kho kiêm trợ lý cho "nhà hóa học". Hai nghi phạm khác chịu trách nhiệm quản lý các nhà ở và cơ sở kinh doanh được sử dụng làm phòng thí nghiệm sản xuất ma túy bất hợp pháp. Tổ chức này được cho là đã hoạt động từ tháng 4, sử dụng nhà ở và cơ sở kinh doanh để chế biến ma túy cho thị trường quốc tế.

"Các cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy đường dây tội phạm này đã thực hiện nhiều chuyến hàng ra nước ngoài trước khi các cuộc đột kích diễn ra", Hussein nói thêm.

Vụ án đang được điều tra theo Điều 39B của Đạo luật về Ma túy nguy hiểm năm 1952, quy định hình phạt tử hình hoặc tù chung thân, cùng với tối thiểu 12 roi đánh, nếu bị kết tội.

Theo tờ New Straits Times, ma túy và hàng lậu với giá trị ước tính trên thị trường chợ đen lên tới 3,1 tỷ ringgit đã bị thu giữ tại Malaysia trong năm nay, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018. Các chiến dịch này đã dẫn đến việc triệt phá 270 đường dây buôn bán ma túy và bắt giữ 737 cá nhân.

Nguồn: CNA