Khi Càn Long 88 tuổi, Gia Khánh tiến cử thiếu nữ 13: Mới được sủng ái nửa năm số phận vội rẽ hướng éo le

Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ ai cũng từng có một hình bóng lý tưởng không thể thay thế. Với hoàng đế Càn Long, người phụ nữ ấy chính là Phú Sát hoàng hậu, mối tình sâu nặng mà ông không bao giờ quên.

Dù hậu cung có hàng nghìn giai nhân, trong lòng Càn Long, Phú Sát hoàng hậu vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt. Chính sự ám ảnh ấy đã dẫn đến một câu chuyện gây nhiều tranh cãi vào những năm cuối đời ông.

Phú Sát hoàng hậu – "bạch nguyệt quang" của Càn Long

Gia tộc Phú Sát là danh môn vọng tộc của triều Thanh, địa vị hiển hách, rất xứng đôi với thân phận Tứ A Ca của Càn Long.

Phú Sát hoàng hậu không chỉ dung mạo xuất chúng, cử chỉ đoan trang, mà còn được giáo dục đầy đủ, phong thái cao quý, mang đến cho người khác cảm giác thanh nhã, trang nghiêm. Vẻ đẹp và nhân cách của bà khiến Càn Long rung động sâu sắc, gần như là vừa gặp đã yêu.

Trong kỳ tuyển tú, Phú Sát thị gây ấn tượng mạnh với Ung Chính hoàng đế, vì thế được chỉ hôn cho Càn Long, trở thành vợ của ông. Cuộc hôn nhân giữa Phú Sát hoàng hậu và Càn Long có thể nói là trời định, hai người tâm đầu ý hợp, tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau.

Để thể hiện tình cảm của mình, Càn Long ban cho bà cung Trường Xuân là một nơi mang ý nghĩa đặc biệt đối với ông, tượng trưng cho tình cảm sâu đậm dành cho Phú Sát hoàng hậu.

Sau khi trở thành hoàng hậu, Phú Sát thị không chỉ nắm giữ quyền quản lý Trung cung, mà còn điều hành hậu cung rất hiệu quả, được Càn Long hết mực khen ngợi. Mỗi khi Càn Long gặp khó khăn, ông đều cùng Phú Sát hoàng hậu trao đổi, bàn bạc. Phú Sát hoàng hậu cũng hết lòng yêu thương chồng, thường tự tay thêu túi hương cho ông. Hoa văn trên túi hương không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, mà còn nhắc nhở Càn Long không quên trách nhiệm trị quốc.

Quan hệ giữa hai người giống như một cặp cộng sự hoàn hảo, luôn nâng đỡ lẫn nhau. Thế nhưng, số phận lại không cho họ một kết cục trọn vẹn, khi hai hoàng tử do Phú Sát hoàng hậu sinh ra lần lượt qua đời. Nỗi đau mất con khiến bà suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, và qua đời khi mới 37 tuổi. Từ đó, bà trở thành "bạch nguyệt quang" không thể thay thế trong lòng Càn Long.

Gia Khánh tiến dâng thiếu nữ giống Phú Sát hoàng hậu

Nhiều năm sau, khi Càn Long đã 88 tuổi, Gia Khánh hoàng đế trong một lần tuyển tú đã phát hiện một thiếu nữ họ Phú Sát, dung mạo rất giống Phú Sát hoàng hậu năm xưa. Thiếu nữ này mới 13 tuổi, là hậu duệ của Phú Sát thị.

Với ý định làm hài lòng phụ hoàng, Gia Khánh đã tiến dâng thiếu nữ ấy cho Càn Long. Khi gặp nàng, Càn Long không khỏi bồi hồi nhớ lại cố nhân, liền chấp thuận và phong nàng làm Thường tại. Dù địa vị không cao, nhưng trong những tháng cuối đời, nàng được Càn Long sủng ái đặc biệt.

Thế nhưng, số phận của vị phi tần này nhanh chóng rẽ sang hướng bi kịch. Chỉ khoảng nửa năm sau khi nhập cung, Càn Long qua đời. Ở tuổi thiếu niên, nàng trở thành quả phụ trong hoàng cung, sống quãng đời dài trong cô độc và lễ giáo hà khắc.

Cuộc đời của nàng là lát cắt điển hình cho thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến: bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, không có quyền lựa chọn, dù được sủng ái cũng không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Từ mối tình sâu đậm với Phú Sát hoàng hậu đến câu chuyện thiếu nữ 13 tuổi trở thành góa phụ, lịch sử để lại nhiều suy ngẫm về sự bất công của chế độ phong kiến đối với phụ nữ.

Những câu chuyện ấy không chỉ phản ánh nỗi bi thương cá nhân, mà còn cho thấy mặt trái của quyền lực hoàng gia. Nhìn lại lịch sử, càng khiến người đời sau trân trọng hơn những giá trị tự do, quyền lựa chọn và phẩm giá mà xã hội hiện đại mang lại cho phụ nữ ngày nay.

