Cậu bé 5 tuổi gồng mình vác con "thủy quái" nặng trĩu đi khắp làng, ai nhìn cũng giật mình

Cậu bé 5 tuổi thản nhiên vác trên vai "thủy quái"

Những ngày đầu tháng 12, mạng xã hội Ecuador xôn xao trước đoạn video "thủy quái" kỳ lạ do Yukipa TV Ecuador đăng tải. Trong clip, một cậu bé khoảng 5 tuổi xuất hiện giữa đường làng, trên vai là một "thủy quái" dưới nước có kích thước lớn đến mức gần bằng nửa thân người em.

Cậu bé vừa đi vừa vác sinh vật nặng trĩu, trong khi những người xung quanh liên tục dừng lại quan sát. Một số tỏ ra tò mò, số khác không giấu được vẻ dè chừng, thậm chí hoảng sợ trước hình dáng kỳ dị của "thủy quái" xuất hiện giữa khu dân cư.

Trong clip, một cậu bé khoảng 5 tuổi xuất hiện giữa đường làng, trên vai là một "thủy quái" dưới nước có kích thước lớn. (Ảnh: Yukipa TV Ecuador)

Lý do đoạn video nhanh chóng lan truyền nằm ở ngoại hình khác thường của sinh vật này. "Thủy quái" có thân hình to lớn, lớp da sần sùi như áo giáp, phần đầu bè rộng và dáng vẻ nặng nề, hoàn toàn khác với những loài cá quen thuộc mà người dân thường thấy.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng đây có thể là sinh vật lạ hiếm gặp, thậm chí là loài chưa từng được ghi nhận. Không ít người bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng "thủy quái" có thể gây nguy hiểm nếu xuất hiện gần khu dân cư.

Sự thật phía sau "thủy quái" gây xôn xao

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều người am hiểu về sinh vật học đã quan sát kỹ hình dáng và đưa ra nhận định. Theo đó, "thủy quái" trong video thực chất là cá lau kiếng, còn được gọi là cá dọn bể hay cá tỳ bà là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, trong đó có Ecuador.

Loài cá này nổi bật với lớp da cứng, miệng hút bám đáy và khả năng sinh trưởng mạnh trong môi trường thuận lợi. Khi trưởng thành, một số cá thể có thể đạt kích thước lớn, đủ để khiến người lần đầu nhìn thấy nhầm tưởng là sinh vật lạ.

"Thủy quái" trong video thực chất là cá lau kiếng, còn được gọi là cá dọn bể hay cá tỳ bà là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, trong đó có Ecuador. (Ảnh: Youtube)

Dù "thủy quái" trong clip không phải sinh vật hiếm, hình ảnh một cậu bé 5 tuổi vác sinh vật khổng lồ trên vai vẫn tạo nên hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chính sự đối lập giữa vóc dáng nhỏ bé của cậu bé và kích thước quá khổ của "thủy quái" đã khiến câu chuyện trở nên đặc biệt.

Từ một đoạn video đời thường, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận và một lần nữa cho thấy sức hút mạnh mẽ của những khoảnh khắc lạ mắt trên mạng xã hội. Đằng sau cái tên "thủy quái" khiến người dân hoảng hồn là một loài cá quen thuộc, nhưng với kích thước đủ khiến bất cứ ai lần đầu chứng kiến cũng phải giật mình.

Theo Yukipa TV Ecuador