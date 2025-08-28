Tham ô 64 tỷ chi tiêu cá nhân hết

Hôm qua (27/8), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với bị cáo Lê Mạnh Quân , SN 1972, cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ và Đinh Tĩnh Giang , SN 1973, cựu kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội quận về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng vụ án, có bà Đỗ Thương Thương , SN 1990, cựu nhân viên kế toán của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn do bị cáo Giang vắng mặt và tòa chưa kiểm tra được việc tống đạt giấy triệu tập.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Bị cáo Đỗ Thương Thương khi bị cảnh sát bắt giữ.

Từ tháng 4/2014 - 3/2024, bị cáo Lê Mạnh Quân làm giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm - là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, người quản lý quỹ tiền mặt tại ngân hàng, nắm bắt thông tin và kiểm tra các nội dung chuyển tiền, số tiền chuyển ra khỏi tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, trực tiếp phụ trách phòng kế toán.

Còn bị cáo Đinh Tĩnh Giang được bổ nhiệm kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm từ 31/12/2020 - 3/2024. Trong khi đó, bà Đỗ Thương Thương là kế toán viên của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm từ tháng 4/2016 - 3/2024.

Theo cáo buộc, Thương được giao nhiệm vụ tiếp nhận danh sách các đơn vị, cá nhân được xét duyệt tiền bảo hiểm ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ Bộ phận chế độ chính sách rồi hạch toán tài khoản kế toán, lập Bảng kê danh sách các công ty, cá nhân được nhận tiền (lập trên phần mềm Excel) và Ủy nhiệm chi, in ra bản giấy trình Giang và Quân thẩm tra, ký duyệt rồi chuyển đến ngân hàng để thực hiện chuyển tiền từ