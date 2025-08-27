Phiên tòa xét xử nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Hà Linh

Ngày 27-8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Hà Linh (SN 1993, trú phường Ba Đồn, Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, từ tháng 1-2021 đến tháng 8-2022, Nguyễn Hà Linh là nhân viên tín dụng, cho vay và thu nợ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Phòng giao dịch Ba Đồn). Linh đã tự vẽ ra các "dịch vụ" như đáo hạn ngân hàng, môi giới mua bán bất động sản với lãi suất cao.

Tin tưởng lời hứa hẹn, nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyễn Hà Linh qua tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc các tài khoản ngân hàng khác do Linh quản lý.

Nhận tiền xong, Linh chỉ trả một phần lãi như cam kết, còn lại dùng để trả nợ trước đó và chi tiêu cá nhân. Đến khi không còn khả năng xoay xở, Linh vỡ nợ. Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt gần 12,4 tỉ đồng của 3 bị hại, trong đó có người mất hơn 8 tỉ đồng.

Cụ thể, Linh đã chiếm đoạt của chị T. T.Th. hơn 8 tỉ đồng, V. N. Tr. gần 3 tỉ đồng, N. N. B. gần 1,4 tỉ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa

Sau khi nghe tuyên án, bị cáo Nguyễn Hà Linh suy sụp

Điểm đáng chú ý, trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định số tiền Nguyễn Hà Linh chiếm đoạt thấp hơn gần 4 tỉ đồng so với kết quả điều tra ban đầu là 16,3 tỉ đồng. Chính vì thế, tại tòa, bị cáo và luật sư bào chữa vẫn tiếp tục "kêu oan", đề nghị trả hồ sơ điều tra thêm.

Tuy nhiên, sau khi thẩm tra toàn bộ chứng cứ, tranh tụng công khai và đánh giá hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hà Linh 13 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường gần 13 tỉ đồng cho các bị hại.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên vụ án này được đưa ra xét xử. Hồi tháng 4-2025, TAND tỉnh Quảng Bình (trước khi sáp nhập) từng mở phiên sơ thẩm nhưng phải trả hồ sơ 2 lần để làm rõ nhiều tình tiết. Trong đó có các giao dịch chuyển tiền giữa bị cáo và bị hại, cũng như xác định những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa ngày 27-8, vì vậy được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm.

Trong phần tranh luận, Luật sư Nguyễn Hữu Thống - Đoàn luật sư TP HCM - cho rằng bản án dành cho Nguyễn Hà Linh là "quá nặng", bởi phương pháp tính toán số tiền chiếm đoạt chưa rõ ràng, cơ quan điều tra chỉ lấy tổng tiền gửi trừ đi tổng tiền trả, phần chênh lệch coi là tiền chiếm đoạt mà không chỉ ra được giao dịch nào có yếu tố gian dối.

Theo luật sư Thống, nếu chưa đủ căn cứ thì tòa cần trả hồ sơ điều tra bổ sung, hoặc xem xét hướng bị cáo không phạm tội.

Sau nhiều tranh luận, HĐXX vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội, nhấn mạnh hành vi của Linh đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, làm mất niềm tin của người dân vào hoạt động tín dụng.