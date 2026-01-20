Thủ đoạn lừa đảo mới nhất trên Zalo khiến người dùng mất tiền chỉ sau một lần mở tin nhắn

Công an Đồng Nai cho biết, không ít người dùng phản ánh họ bất ngờ mất tiền, bị chiếm tài khoản hoặc lộ thông tin cá nhân chỉ sau một lần mở tin nhắn tưởng chừng rất bình thường.

Điều đáng nói là nhiều nạn nhân chỉ nhận ra mình bị lừa khi tiền đã bị rút hoặc tài khoản đã bị chiếm quyền kiểm soát.

Cảnh báo những kiểu tin nhắn Zalo khiến người dùng mất tiền trong tích tắc.

Thời gian gần đây, nhiều hình thức lừa đảo qua tin nhắn Zalo xuất hiện ngày càng tinh vi, khiến không ít người dùng mất tiền, bị chiếm đoạt tài khoản và lộ thông tin cá nhân chỉ sau vài thao tác bất cẩn. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý chủ quan, tò mò hoặc hoảng loạn để dẫn dụ nạn nhân.

Những chiêu trò lừa đảo phổ biến

Tin nhắn chứa đường link giả mạo

Kẻ gian gửi link khảo sát, nhận quà, hỗ trợ hoàn tiền hoặc xác minh thông tin. Khi người dùng truy cập, trang web giả mạo sẽ yêu cầu nhập số điện thoại, mật khẩu, mã OTP, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Giả mạo ngân hàng và ví điện tử

Các tin nhắn thông báo "khóa tài khoản", "xác thực giao dịch bất thường" được thiết kế giống thông báo chính thức, dẫn nạn nhân tới website giả để đánh cắp thông tin tài chính.

Mạo danh các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến

Tin nhắn thông báo có tài liệu, video, hình ảnh hoặc cảnh báo vi phạm bản quyền nhằm dụ người dùng đăng nhập vào trang giả mạo.

Mạo danh người quen

Đối tượng chiếm đoạt tài khoản Zalo của bạn bè, người thân rồi nhắn tin vay tiền, nhờ chuyển khoản gấp, khiến nạn nhân dễ mất cảnh giác.

Lừa đảo "việc nhẹ lương cao", làm nhiệm vụ online, bán hàng hưởng hoa hồng

Kẻ gian mời người dùng tham gia làm nhiệm vụ, bán hàng online hoặc vào các nhóm đầu tư với cam kết lợi nhuận cao. Ban đầu, nạn nhân có thể nhận được tiền thật để tạo niềm tin, sau đó bị yêu cầu nộp phí, đặt cọc hoặc chuyển tiền để "mở khóa nhiệm vụ", rồi bị chiếm đoạt.

Tin nhắn chứa link rút gọn hoặc file đính kèm lạ

Các link rút gọn giúp né hệ thống cảnh báo, trong khi file, hình ảnh hoặc tài liệu có thể chứa mã độc, gây rủi ro cho thiết bị và dữ liệu cá nhân.

Trước tình trạng này, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người dùng cần đặc biệt lưu ý tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng qua các đường link gửi trên Zalo.

Khi nhận được tin nhắn đáng ngờ, cần xác minh lại bằng cách liên hệ trực tiếp với người gửi hoặc đơn vị liên quan. Nếu đã lỡ nhập thông tin, cần đổi mật khẩu ngay và thông báo cho ngân hàng để kịp thời xử lý.

Việc nâng cao cảnh giác và thói quen sử dụng mạng an toàn là yếu tố quan trọng nhất để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.