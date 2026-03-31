Thủ đoạn lừa đảo mới khiến gia đình ở Hà Nội mất gần 150 triệu đồng

Cơ quan chức năng tại Đông Anh đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hành chính trực tuyến.

Theo VTV, ngày 24/3, ông N. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hỗ trợ nộp hồ sơ nhà đất qua mạng. Người này hướng dẫn ông thực hiện các bước đăng ký và yêu cầu đóng khoản phí 10.000 đồng.

Đối tượng lừa đảo đã dẫn dụ nạn nhân thực hiện các thao tác liên kết tài khoản ngân hàng, qua đó chiếm đoạt gần 150 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Do không rành về công nghệ, ông N. đã nhờ người thân hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn, trong đó có việc liên kết tài khoản ngân hàng để thanh toán. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất thao tác, gia đình phát hiện tài khoản bị rút gần 150 triệu đồng.

Ngay sau đó, ông N. đã trình báo sự việc tới cơ quan công an để được hỗ trợ điều tra, xử lý.

Trước vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ nhà nước. Người dân không nên cài đặt ứng dụng, truy cập đường link hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng không rõ danh tính.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.