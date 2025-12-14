Thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện khiến nạn nhân tự chuyển tiền

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, hiện nay các đối tượng lừa đảo thường lập website, ứng dụng giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc các đơn vị trung gian thanh toán nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Chúng tiếp cận nạn nhân bằng nhiều hình thức như chạy quảng cáo trên mạng xã hội, gửi tin nhắn mạo danh, hoặc giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện trực tiếp.

Trước việc cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, cảnh báo, các đối tượng lừa đảo không ngừng thay đổi kịch bản để qua mặt người dân. Phổ biến hiện nay là các chiêu trò mời nâng cấp thẻ tín dụng, cho vay tiền trực tuyến với thủ tục đơn giản, lãi suất thấp; thông báo tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch bất thường; yêu cầu cập nhật thông tin sinh trắc học… Sau đó, chúng thao túng tâm lý và yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Kịch bản lừa đảo được các đối tượng liên tục thay đổi để đối phó với việc cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân.

Một thủ đoạn khác là dụ nạn nhân cài đặt các ứng dụng giả mạo trên điện thoại. Những ứng dụng này chứa mã độc, cho phép đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền mà nạn nhân không hề hay biết.

Ngoài ra, các đối tượng còn mạo danh pháp nhân, cá nhân để liên hệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đặt mua hàng hóa. Sau đó, chúng gửi hình ảnh giả mạo hóa đơn chuyển tiền thành công với số tiền lớn hơn giá trị hàng hóa thực tế, kèm theo nhiều lý do như nghẽn mạng, ngân hàng đang xử lý giao dịch để giải thích việc tiền chưa vào tài khoản người bán.

Cuối cùng, đối tượng chiếm đoạt số hàng đã mua hoặc lấy lý do chuyển dư tiền, nhờ nạn nhân mua giúp hàng hóa tại các đơn vị khác, kèm theo số điện thoại liên hệ (thực chất do đối tượng đóng giả). Những mặt hàng này thường có giá cao hơn nhiều so với giá niêm yết nhằm kích thích tâm lý “mua giúp để có lời”. Khi nạn nhân chuyển tiền, toàn bộ số tiền sẽ bị chiếm đoạt.

Trước tình hình trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không đáng tin cậy, chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc CH Play. Khi phát hiện giao dịch bất thường, cần xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Long An qua số điện thoại 02723.989848 để được hướng dẫn xử lý kịp thời.