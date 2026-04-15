Thủ đô Ấn Độ đề xuất dừng đăng ký xe máy xăng từ năm 2028

Mẫu xe năng lượng mới được trưng bày tại Triển lãm quốc tế ô tô Bắc Kinh 2024. Ảnh: Xinhua

Theo dự thảo Chính sách xe điện giai đoạn 2026–2030 do cơ quan quản lý giao thông Delhi công bố, thành phố sẽ dừng đăng ký mới xe máy sử dụng động cơ xăng từ ngày 1-4-2028. Từ năm 2027, xe ba bánh chạy điện sẽ trở thành điều kiện bắt buộc đối với các đăng ký mới.

Dự thảo cũng đưa ra lộ trình loại bỏ dần các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong ở một số phân khúc. Theo các nghiên cứu môi trường địa phương, giao thông hiện chiếm khoảng 20%–25% tổng mức ô nhiễm không khí đô thị tại Delhi.

Chính quyền thành phố cho biết chính sách đang được lấy ý kiến công chúng trước khi hoàn thiện và ban hành chính thức.

Xu hướng tại Delhi phản ánh cách tiếp cận ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn, khi chính sách tập trung vào kiểm soát phương tiện mới thay vì cấm hoàn toàn xe cũ đang sử dụng.

Tại Trung Quốc, xe năng lượng mới, gồm xe điện thuần và hybrid sạc điện, tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Quy mô đội xe thuộc nhóm này đã đạt mức hàng chục triệu phương tiện, theo các dữ liệu ngành.

Riêng tại Bắc Kinh, chính quyền áp dụng cơ chế hạn ngạch đăng ký phương tiện nhằm kiểm soát số lượng xe cá nhân. Người dân muốn sở hữu ôtô phải tham gia hệ thống quay số hoặc xét điểm để được cấp biển số.

Trong cơ chế này, xe năng lượng mới được phân bổ hạn ngạch riêng với tỷ trọng lớn hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Thành phố cũng triển khai các đợt cấp bổ sung hạn ngạch dành cho xe điện nhằm thúc đẩy chuyển đổi phương tiện.

Tại London (Anh), vùng phát thải cực thấp (ULEZ) được mở rộng áp dụng trên toàn thành phố từ tháng 8-2023. Các phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đối với xe xăng và Euro 6 đối với xe chạy dầu phải trả phí 12,50 bảng Anh (16,75 USD) mỗi ngày khi lưu thông trong khu vực.

Cơ chế thu phí theo khu vực góp phần làm giảm tỷ lệ phương tiện không đạt chuẩn trong lưu lượng giao thông hàng ngày.

Trong khi đó, Paris (Pháp) triển khai vùng phát thải thấp dựa trên hệ thống phân loại khí thải Crit’Air. Phương tiện được dán nhãn theo mức phát thải và bị hạn chế lưu thông theo từng giai đoạn.

Các xe cũ chạy dầu và xe xăng đăng ký trước những mốc thời gian nhất định bị hạn chế hoặc cấm lưu thông tại một số khu vực nội đô. Việc áp dụng được triển khai theo lộ trình nhằm giảm dần phương tiện phát thải cao ở khu vực trung tâm.

Xu hướng chung tại nhiều đô thị lớn cho thấy các chính sách đang tập trung hạn chế phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời thúc đẩy xe điện thông qua các công cụ như hạn ngạch đăng ký, thu phí theo khu vực và phân loại khí thải.